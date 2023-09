XGIMI presenta a IFA 2023 HORIZON Ultra, il primo proiettore 4K a lungo raggio a supportare lo standard Dolby Vision. Pensato per l’intrattenimento domestico, con uno sguardo anche al design, questo dispositivo stabilisce un nuovo standard grazie a un sistema ibrido di sorgenti Laser e LED che finora erano prerogativa dei prodotti di fascia altissima. Si tratta di uno dei prodotti più importanti e innovativi di XGIMI che attraverso le parole del CEO, Apollo Zhong, non nasconde l’entusiasmo per il nuovo arrivato:

La fruizione dell’intrattenimento è drasticamente cambiata negli ultimi anni, con l’aumento dello streaming a casa. I feedback che abbiamo ricevuto dai nostri oltre 4 milioni di clienti su scala mondiale ci hanno aiutato a sviluppare HORIZON, Ultra al fine di portare esperienze cinematografiche di alta qualità senza compromessi nelle case. Questo ha richiesto un importante sforzo in innovazione e siamo fiduciosi che il nostro nuovo prodotto porterà l’intrattenimento domestico a livelli straordinari.

XGIMI HORIZON Ultra: l’innovazione della sala cinematografica in casa

HORIZON Ultra è pensato e ottimizzato per portare l’esperienza cinematografica in un ambiente domestico; è il primo proiettore targato XGIMI a integrare l’innovativa tecnologia Laser-LED Dual Light, un sistema ibrido che combina luce laser e LED che permette di sfruttare il meglio di entrambe le tecnologie per creare uno spettro naturale continuo con un’ampia gamma di colori, una luminosità elevatissima e una colorimetria estremamente precisa. Questo nuovo sistema vanta ben 2300 ISO Lumens, offrendo il display più luminoso proposto dall’azienda fino ad oggi, con un aumento del 77% rispetto al modello HORIZON Pro.

La scheda tecnica in effetti non lascia spazio a molte interpretazioni e non fa che confermare quanto dichiarato dall’azienda. Questo proiettore infatti garantisce una copertura della gamma cromatica DCI-P3 superiore al 95,5%, mentre quella Rec.709 supera il 99,9%; il sistema di calibrazione ad alta precisione cromatica raggiunge un’accuratezza media di △E≈1, mentre la vera chicca è rappresentata dalla tecnologia Intelligent Screen Adaption 3.0 (ISA 3.0), un sistema di calcolo ottico aggiornato a livello di software e hardware, finora incorporato solo nei proiettori destinati alle sale cinematografiche.

A questa poi si aggiunge la funzionalità Dynamic Iris per la regolazione della luminosità e del contrasto, un modulo di regolazione dinamica del colore e uno zoom ottico automatico per un ridimensionamento dello schermo senza compromessi; ISA 3.0 poi include anche la nuovissima funzione Wall Color Adaption che regola automaticamente la luminosità e i toni per ottimizzare lo schermo in base al colore della parete su cui viene proiettata l’immagine.

XGIMI HORIZON Ultra guarda anche mondo del gaming e dispone di una modalità di gioco a bassa latenza (18 ms), supportando una risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 60Hz; il proiettore infine è in grado di proiettare un’immagine fino a 200 pollici, offrendo una visione chiara e ampia agli utenti che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco su grandi superfici. HORIZON Ultra è disponibile per l’acquisto a partire da oggi al prezzo di 1.899 euro anche su Amazon.it (vedi offerta).

