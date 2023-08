Il colosso coreano Samsung ha annunciato oggi la disponibilità in pre ordine del nuovo Freestyle Gen 2, il proiettore intelligente portatile in grado di trasformare qualsiasi superficie in uno schermo da 30 pollici fino a 100 pollici.

L’azienda lanciò il primo modello nel 2022, portando una ventata di aria fresca nel settore dei proiettori, il nuovo modello vanta un aggiornamento che farà felici gli appassionati del settore gaming.

Samsung annuncia il nuovo proiettore Freestyle Gen 2 con Gaming Hub

L’idea dell’azienda sembra essersi rivelata vincente, motivo per cui il colosso coreano ha annunciato oggi il nuovo modello di proiettore Freestyle Gen 2: si tratta di un dispositivo che, come il precedente modello, è in grado di visualizzare video in FHD su qualsiasi superficie piana con un’interfaccia utente smart TV integrata (mossa dal sistema operativo proprietario Tizen), vanta un supporto integrato utile per posizionare il dispositivo con la giusta angolazione, un altoparlante integrato e la possibilità di essere alimentato tramite USB-C.

Fin qui nulla di nuovo quindi, ma Freestyle Gen 2 arriva con il nuovo telecomando SolarCell di Samsung, che ricarica la batteria utilizzando fonti di luce interne ed esterne, inoltre il dispositivo è dotato di un maggior quantitativo di memoria per garantire migliori prestazioni.

La novità più interessante però si può individuare anche nella dichiarazione di James Fishler, Senior Vice President, Home Entertainment & Display Division di Samsung Electronics America:

Le persone sono alla ricerca di una tecnologia più versatile che si adatti alla loro quotidianità: questo è uno dei motivi per cui gli acquisti di proiettori portatili sono in aumento. Il Freestyle è unico nel mercato perché offre accesso istantaneo alle stesse app di intrattenimento in streaming che ti piacciono sul tuo Samsung TV . Inoltre, la configurazione è semplice, quindi puoi facilmente proiettare i tuoi programmi preferiti, e ora anche lo streaming di migliaia di giochi popolari, in alta definizione sul grande schermo ovunque, a casa o, come me, durante le gite in campeggio del fine settimana.

The Freestyle Gen 2 è dunque l’unico proiettore a poter vantare il supporto per Samsung Gaming Hub, il che fa di lui l’unico dispositivo di questo genere a supportare nativamente tutti i principali servizi di cloud gaming, permettendo agli utenti di giocare a giochi di qualità per console solo con il proiettore e un controller Bluetooth, senza bisogno di dispositivi HDMI.

Il nuovo proiettore Freestyle Gen 2 è disponibile per il pre ordine sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di 799,99 dollari; coloro i quali effettueranno il pre ordine fino al 30 agosto riceveranno in omaggio una custodia classificata IP55, resistente all’acqua e alla polvere (dal valore di 59,99 dollari).

