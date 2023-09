Col rientro a scuola ormai dietro l’angolo per molti c’è la necessità di procurarsi un buon tablet, magari senza spendere cifre esagerate. Ancora una volta casca a fagiolo l’offerta di TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi.

Un tablet con schermo da 10 pollici e una scheda tecnica di tutto rispetto, a cui non manca di fatto niente per la scuola ma anche per il tempo libero. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e il prezzo finale.

Completo e performante

Il tablet in questione può contare su uno schermo FullHD (1960 x 1080 pixel) da 10,1 pollici, decisamente ampio così da avere una superficie grande per consultare le informazioni, giocare o guardare video. Sotto la scocca, rigorosamente metallica, trova posto un SoC MediaTek MT6797 (Helio X20) con CPU deca core e GPU AMR Mali-T860 MP2, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una buona dotazione dunque per numerose attività.

La connettività include il supporto WiFi a 5 GHz, ma soprattutto dispone di connettività 4G, così da poter essere utilizzato anche in mobilità, in viaggio o in vacanza. La batteria da 7.000 mAh garantisce un’ottima autonomia che dovrebbe includere una normale giornata lavorativa.

Previous Next Fullscreen

Sono inoltre presenti un connettore USB Type-C, lo slot per microSD/nanoSIM e una presa da 3,5 mm per le cuffie, una rarità di questi tempi. Il sistema operativo è Android 12, sufficiente anche per eseguire senza alcun problema le applicazioni più recenti disponibili sul mercato.

Potete acquistare il tablet su TomTop a soli 85,99 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione. Questo significa che all’arrivo del prodotto in Italia non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo: niente dazi né adeguamenti IVA, visto che è tutto assolto dal venditore. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista il tablet su TomTop a 85,99 euro

Informazione Pubblicitaria