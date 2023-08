Lenovo rafforza la propria leadership nel segmento dei notebook gaming e annuncia, per il momento solo sul mercato cinese, il fiammante Legion 9i, soluzione che si colloca al top dell’offerta del produttore e allo stesso tempo si pone come un nuovo punto di riferimento nella fascia enthusiast dei portatili da gioco. L’ultimo arrivato in casa Lenovo è un prodotto che non scende a compromessi, non solo per la configurazione hardware e le prestazioni da primo della classe, ma anche e soprattutto per il design estremamente compatto e curato, oltre che innovativo sotto il profilo della dissipazione.

Lenovo Legion 9i ha potenza da vendere e integra un sofisticato sistema di dissipazione

Le specifiche di Lenovo Legion 9i non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, offrendo sostanzialmente il meglio di quello che possiamo attualmente reperire sul mercato. Prima però parliamo un attimo di design, non stravolto rispetto ai modelli di precedente generazione, ma comunque molto curato e gradevole se amate i led RGB e le linee moderne. Siamo davanti a un notebook equipaggiato con un display 2K da 16,3″, ancora non è chiaro se la tecnologia sia IPS o Mini-LED, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 165 Hz con supporto VRR (Variable Refresh Rate); un portatile importante quindi per dimensioni che, allo stesso tempo, vanta uno spessore di soli 18,9 millimetri.

Passando però al pezzo forte, Lenovo Legion 9i è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13980HX e una GeForce RTX 4090 Laptop 16 GB (Recensione), due mostri di potenza che sono abbinati a 64 GB di memoria DDR5 5600 MT/s e due SSD PCI-E Gen 4 da 1 TB. Vista la componentistica utilizzata non sorprende di vedere un sistema di dissipazione a tripla ventola che, stando ai primi dettagli condivisi dall’azienda, sarebbe il primo della categoria ad integrare un mini impianto a liquido (il più piccolo finora concepito); secondo i pochi dati trapelati, si tratterebbe di una piccola pompa che entra in funzione solo quando la temperatura di sistema supera gli 84 °C, rimanendo spenta quando il sistema è a riposo o sotto carichi leggeri.



In attesa di avere qualche informazione più sostanziosa su questa interessante soluzione termica, chiudiamo con il resto delle caratteristiche tecniche emerse al momento, ossia la connettività WiFi 6E/Bluetooth e la batteria da 99,9 Wh; a bordo troveremo ovviamente una buona dotazione di porte (Thunderbolt 4 e USB-C con ricarica di sicuro), mentre non dimentichiamo la GeForce RTX 4090 Laptop che garantisce HDMI 2.1 e supporto per DLSS 3.0 e DLSS 3.5 (appena annunciato) oltre a tutte le tecnologie proprietarie NVIDIA.

Lenovo al momento non ha fornito dettagli su data di lancio o prezzo, pare che i primi sample di Legion 9i siano in fase di spedizione; in Europa e in Italia quindi potremmo vederlo presto, verosimilmente con un evento dedicato da parte dell’azienda.

Potrebbe interessarti anche Ecco come Lenovo Legion Go potrebbe rivoluzionare il gaming in movimento e Lenovo Legion 5 Pro con Intel Core i7-12700H e GeForce RTX 3070 Ti a 1.749 euro su Amazon