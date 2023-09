All’IFA 2023 l’azienda tedesca Eve System ha presentato Eve Play, il suo primo prodotto audio che in pratica è un’interfaccia di streaming audio che aggiunge la funzionalità AirPlay 2 agli impianti che ne sono sprovvisti.

Caratteristiche di Eve Play

Eve Play permette di trasmettere la musica agli amplificatori esistenti, agli altoparlanti amplificati o alle soundbar con AirPlay 2, in modo semplice e flessibile, con funzionalità multiroom.

Eve Play trasmette in Wi-Fi sia a 2,4 che a 5 GHz, ma se la ricezione non è abbastanza affidabile per lo streaming musicale è possibile utilizzare la porta Ethernet.

Il dispositivo mette a disposizione connessioni analogiche (RCA) e digitali (coassiale a ottica) risultando facilmente utilizzabile con vari amplificatori, altoparlanti attivi o soundbar.

Il box AirPlay 2 sfoggia un design elegante che si integra con stile in molti contesti Hi-Fi e negli ambienti domestici, inoltre può sfruttare più diffusori AirPlay 2.

Grazie alla sincronizzazione audio dell’app Eve, il suono arriva contemporaneamente, tuttavia è possibile compensare eventuali latenze in modo automatico o manuale tramite la funzionalità Eve Audio Sync.

Disponibilità e prezzo di Eve Play

Eve Play sarà disponibile a partire dal 14 novembre al prezzo di 149,95 euro. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

