Dolby ha annunciato che all’IFA di Berlino presenterà la nuova funzionalità Dolby Atmos FlexConnect che permette di simulare un sistema home cinema miscelando l’audio della TV con quello prodotto dagli speaker wireless.

La novità riguarda il posizionamento dei diffusori che è molto più libero rispetto a Dolby Atmos che richiede un posizionamento ottimale per ottenere i migliori risultati, il che non è sempre fattibile per vari fattori, come la disponibilità delle prese elettriche e l’arredamento.

Dolby Atmos FlexConnect permette di posizionare i diffusori ovunque nella stanza

Grazie a Dolby Atmos FlexConnect gli altoparlanti surround possono essere posizionati più liberamente, poiché sarà il microfono integrato nella TV a equalizzare ogni singolo diffusore in maniera ottimale, anche se il suo posizionamento non è ideale.

Il microfono integrato sarà anche in grado di capire se l’audio del televisore è in grado di soddisfare determinati requisiti per funzionare come canale centrale o come come diffusore frontale, oppure se uno speaker dovrà fornire basse frequenze agli altri diffusori più piccoli.

A differenza di produttori come LG e Samsung, Dolby punta a creare un nuovo standard per guadagnare royalties da qualsiasi prodotto che lo utilizza, come accade ad esempio per Dolby Vision e Dolby Atmos.

Tuttavia questa soluzione ha bisogno di televisori e diffusori dotati di Dolby Atmos FlexConnect che attualmente non sono disponibili sul mercato.

Le prime TV con Dolby Atmos FlexConnect dovrebbero essere i modelli TCL in arrivo nel 2024, mentre sul fronte dei diffusori non sappiamo ancora chi annuncerà per primo un prodotto compatibile.

