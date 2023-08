Questa notte avrà luogo un interessante fenomeno riguardante il nostro satellite naturale, anzi in realtà due: nella notte tra il 30 e il 31 agosto infatti nei nostri cieli si potrà ammirare la cosiddetta Superluna, che sarà anche una Luna blu.

Questa notte ci sarà la Luna piena più grande e luminosa dell’anno

Questa notte la Luna transiterà al perigeo, ovvero alla distanza minima del nostro satellite dalla Terra, a 357181 km da noi (di solito la distanza media che separa i due corpi celesti in questione è di poco più di 384.000 km); la Luna sarà dunque “leggermente” più vicina, più luminosa del solito e più grande rispetto a quanto solitamente osservabile.

In realtà c’è già stata una Superluna questo mese, la notte del 1° agosto, questa è dunque la seconda Superluna del mese, un evento che non accade molto di frequente, l’ultima volta infatti risale al gennaio 2018, mentre la prossima si potrà ammirare a gennaio 2037.

Nella tradizione anglosassone la seconda Superluna in un mese si chiama Luna blu, contrariamente a quanto si possa pensare ciò non è dovuto al colore che assume il nostro satellite (come per la Luna rossa, ovvero un fenomeno ottico per cui la Luna, anziché apparire nel cielo terrestre con il suo colore naturale, cioè grigio chiaro, appare di un colore ramato che può variare tra il giallo e il rosso), quanto più alla frequenza di apparizione dell’evento in sé.

È infatti di uso comune nella lingua inglese l’espressione “una volta ogni Luna blu”, utilizzata appunto per indicare un evento raro e insolito, visto che di solito ci aspettiamo una sola Luna piena al mese. Il fenomeno non ha una frequenza di manifestazione esatta, si può osservare approssimativamente ogni due o tre anni, ma è comunque soggetto a variazioni anche notevoli.

Questa notte dunque tutti con il naso all’insù, visto che il fenomeno sarà tranquillamente osservabile a occhio nudo, a patto di non trovarsi in zone particolarmente afflitte dall’inquinamento luminoso; qualora voleste osservare meglio la Luna e magari scattare qualche fotografia per ricordo, sarà sufficiente essere dotati di una fotocamera con obiettivo zoom abbastanza potente o di un telescopio.

Potrebbe interessarti anche: Dopo il fallimento russo ci riesce l’India: Chandrayaan-3 è sulla Luna