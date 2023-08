Microsoft ha annunciato che Bing Chat è ora disponibile per tutti gli utenti del popolare browser Google Chrome su desktop. Con l’occasione la società ha annunciato anche altre novità.

Bing Chat è disponibile su Google Chrome desktop

Un post sul blog di Bing aggiornato in questi giorni conferma che sia Bing Chat che Bing Chat Enterprise ora sono disponibili in Google Chrome desktop su Windows, Mac e Linux. In questo modo il chatbot Bing AI è utilizzabile anche al di fuori del browser Microsoft Edge. L’azienda fa sapere che il supporto per altri browser su desktop e dispositivi mobili è imminente.

Bing Chat Enterprise su Microsoft Edge Mobile

I dati raccolti da Bing Chat Enterprise non fuoriescono dall’organizzazione che lo utilizza e non vengono utilizzati per addestrare modelli linguistici esterni di grandi dimensioni, come accade utilizzando la versione standard del chatbot.

Se la propria organizzazione ha abilitato Bing Chat Enterprise, ora è possibile accedervi aprendo Microsoft Edge Mobile, accedendo con il proprio account di lavoro e toccando il pulsante Bing Chat.​

Nuove pagine di ricerca Bing

L’azienda di Redmond ha annunciato che i risultati della pagina di ricerca standard di Bing ora presentano un aspetto rinnovato che evita la duplicazione dei contenuti e utilizza in modo più efficiente lo spazio nella pagina dei risultati di ricerca, aiutando l’utente a trovare le risposte più rapidamente.

Accesso esteso a Bing Chat su Swiftkey

Microsoft ha infine annunciato che gli utenti della tastiera per dispositivi mobili Swiftkey ora possono accedere alla chat di Bing per un massimo di 30 turni al giorno senza dover accedere a un account Microsoft.

