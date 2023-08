In occasione della fiera Gamescom 2023 di Colonia, Sony ha annunciato ufficialmente PlayStation Portal, la console portatile per il Remote Play da PS5, un dispositivo piuttosto atteso che arriverà sul mercato italiano a breve in concomitanza con altre due novità: Sony Pulse Elite e Pulse Explore. Sono delle cuffie wireless, le prime di tipo over ear, le seconde delle true wireless in-ear, entrambe realizzate per essere particolarmente efficaci per i giochi.

Nascono infatti come dispositivi partner della console PlayStation Portal, con cui si possono collegare fra l’altro attraverso PlayStation Link, una nuova tecnologia audio wireless di Sony che garantisce bassa latenza, audio senza perdita di dati e semplici passaggi fra più host, compatibile anche con PS5, PC e computer Mac.

Le nuove cuffie Sony Pluse Elite e Pulse Explore nei dettagli

Sony Pulse Elite

Partiamo dalle più grandi. Le Sony Pulse Elite sono delle cuffie wireless over ear dotate di un microfono retrattile ad asta, che si presentano con un design a doppio archetto simile a quello delle classiche Sony Pulse 3D utile per appenderle ai supporti da scrivani e in fase di ricarica grazie ai contatti elettrici situati all’interno dell’archetto. Per quanto riguarda l’audio, integrano dei driver magnetici planari capaci di trasmettere una gamma più ampia di suoni sfumati rispetto ai classici driver a forma di cono.

Nonostante manchi la scheda tecnica completa, che arriverà probabilmente in prossimità del lancio sul mercato, sappiamo che queste cuffie supportano la nuova tecnologia audio PlayStation Link e vantano un sistema di eliminazione del rumore ottimizzato con l’intelligenza artificiale, utile per filtrare i suoni di sottofondo.

Sony Pulse Explore

Le cuffie true wireless Sony Pulse Explore sono un prodotto altrettanto particolare benché anticipato la scorsa primavera. Si tratta del primo set di auricolari wireless del marchio di Sony dedicato ai videogiochi, un paio di cuffie in-ear senza asticella ma con una lingua posteriore pensata per migliorare l’indossabilità e offrire una comoda gestione delle stesse, grazie ai pulsanti che permettono di regolare il volume su ciascun auricolare.

Presenti anche qui dei driver dinamici planari e la tecnologia di eliminazione del rumore ottimizzata con IA, cuffie che integrano anche due microfoni equipaggiate con una custodia in tinta (bianco e nero come entrambe le cuffie in questione) che riprende il design curvo con angoli smussati, custodia che serve anche per la ricarica in mobilità e integra una porta USB Type-C al corredo.

PlayStation Link

PlayStatino Link è la tecnologia audio wireless supportata da entrambe le cuffie di Sony utile per il collegamento a PlayStation Portal (e non solo), una tecnologia specificatamente pensata per il gaming perché offre bassa latenza, nessuna perdita di dati audio e passaggi semplici fra più host PlayStation Link (PS5, PC e Mac con adattatore USB e PlayStation Portal).

Tramite l’adattatore USB incluso nelle confezioni di Sony Pulse Elite e Pulse Explore, queste ultime si possono collegare infatti con PS5 e coi dispositivi citati, adattatore USB PlayStation Link che viene venduto anche separatamente per l’utilizzo su più PC e Mac.

Entrambe le cuffie possono connettersi contemporaneamente a un dispositivo Bluetooth e a un altro dispositivo che supporta PlayStation Link (PS5, PC, Mac o PlayStation Portal): in questo modo, un po’ come accade già con altri modelli di cuffie che supportano la connettività multipunto, è possibile ad esempio rispondere immediatamente a una chiamata dello smartphone durante una sessione di gaming con la PlayStation 5 senza effettuare alcuna disconnessione e riconnessione, cioè senza far nulla.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Sony Pulse Elite e Pulse Explore

Pur non avendo condiviso tutti i dettagli di queste nuove cuffie, Sony ne ha annunciato i prezzi. Le over ear Pulse Elite in Italia costeranno 149,99 euro di listino, mentre le Pulse Explore 219,99 euro. Mancano al momento le informazioni relative alla disponibilità sul mercato, ma Sony promette che a breve condividerà tutti i dettagli in merito.

