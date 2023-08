Torna in promozione su TomTop, noto store online cinese che in questo caso spedisce direttamente dal magazzino in Germania, una delle e-bike di maggior successo di questa estate. Si tratta di GOGOBEST GM26, una mountain bike elettrica dotata di motore centrale, perfettamente legale e dal prezzo decisamente abbordabile.

Ha tutte le carte in regola

Questa GOGOBEST GM26 ha tutte le carte in regola per essere un best buy, a partire dal motore centrale da 250 watt, alimentato da una batteria da 36V 10 Ah posta sul tubo obliquo. Il motore, nel pieno rispetto dell’attuale codice della strada, assiste la pedalata fino a 25 Km/h prima di disattivarsi e consente di coprire fino a 60 chilometri con una carica.

Si tratta ovviamente di un dato suscettibile di variazioni, a seconda del percorso seguito, del peso dell’utilizzatore e della velocità mantenuta. La batteria può essere rimossa, per semplificare le operazioni di ricarica, operazione che può essere completata in 5-6 ore. La sicurezza è affidata a una coppia di freni a disco idraulici, in grado di assicurare spazi di frenata particolarmente ridotti, mentre la sospensione anteriore garantisce il giusto comfort su ogni tipo di fondo stradale.

Completa la dotazione di serie uno schermo LCD ad alta definizione, che visualizza tutti i dati disponibili: velocità istantanea, distanza percorsa, carica residua e livello di assistenza, per avere tutto sempre sotto controllo. Sono inoltre presenti una monocorona anteriore e un pacco pignoni posteriore da 9 elementi, per affrontare senza problemi qualsiasi tipo di asperità.

GOGOBEST GM26 può essere vostra a soli 1089,99 euro utilizzando il nuovo codice sconto TTGM26S. Il prezzo include le spese di spedizione e l’IVA: questo significa che non dovrete pagare alcun dazio doganale o costo aggiuntivo, anche perché come riportato in precedenza la spedizione avviene dal magazzino in Germania di TomTop.

Acquista GOGOBEST GM26 su TomTop a 1089,99 euro

