Non lasciatevi sfuggire l’occasione di accaparrarvi uno dei migliori compressori d’aria portatili sul mercato a un prezzo eccezionale. Grazie al coupon sconto, il Mijia Portable Electric Air Compressor 1S è disponibile su Amazon con uno sconto di circa 20 euro, quasi metà prezzo rispetto al listino.

Cos’è e a cosa serve il minicompressore Xiaomi

Il Mijia Portable Electric Air Compressor 1S è un dispositivo indispensabile per chi vuole avere sempre a portata di mano un pratico strumento per gonfiare pneumatici, palloni e materassini gonfiabili. Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto per essere trasportato in auto, in bicicletta o nello zaino, così da averlo sempre a portata di mano anche mentre si è in vacanza.

Tra le funzionalità più interessanti del Mijia Portable Electric Air Compressor 1S, tra l’altro facente parte della famiglia Xiaomi, troviamo la capacità di rilevare automaticamente la pressione dell’aria e di impostare il valore di gonfiaggio desiderato. Grazie al comodo display digitale, è possibile controllare facilmente la pressione e il processo di gonfiaggio, evitando così situazioni pericolose dovute a una pressione eccessiva o insufficiente.

Il Mijia Portable Electric Air Compressor 1S è dotato di una potente batteria ricaricabile, che consente di utilizzarlo anche in assenza di una fonte di alimentazione esterna. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile in situazioni di emergenza o durante escursioni e viaggi all’aria aperta. La cosa sorprendente è che si tratta di un dispositivo in grado di gonfiare anche pneumatici senza battere ciglio.

Super offerta per il mini compressore Xiaomi su Amazon

Mijia Portable Electric Air Compressor 1S è disponibile sul mercato a 59€ di listino, tuttavia grazie all’offerta odierna è possibile acquistarlo a soli 39,59€. Lo sconto però non è direttamente visibile in pagina ma dovete inserire il codice coupon “QI9RG5BO” al momento dell’acquisto. L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi affrettatevi se siete interessati. È disponibile su Amazon.it alla pagina dedicata.