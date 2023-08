Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i sanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che aggiunge un nuovo gesto per controllare il dispositivo indossabile.

Grazie al nuovo update gli utenti possono impostare l’inedito triplo tocco sulle cuffie in modo da poter riprodurre il brano precedente o quello successivo.

Inoltre l’aggiornamento aggiunge le istruzioni vocali per le funzionalità attivabili con il doppio tocco e il triplo tocco, oltre a un feedback sonoro.

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds 5i ottengono il triplo tocco

Questa nuova funzionalità va a completare l’esperienza multimediale offerta dal prodotto, in quanto il gesto del doppio tocco è utilizzabile per la riproduzione/pausa, mentre il gesto del triplo tocco per saltare al brano successivo/precedente. Gli utenti di Huawei FreeBuds 5i possono scaricare l’ultimo aggiornamento software utilizzando l’app Huawei AI Life.

L’azienda raccomanda di assicurarsi che entrambe le cuffie e l’astuccio abbiano un livello di carica superiore al 20% prima di procedere con l’aggiornamento, inoltre suggerisce di riporre le cuffie nell’astuccio aperto per stabilire la connessione con lo smartphone e successivamente toccare il pulsante “Aggiorna” e attendere il completamento del processo.

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i includono specifiche di alto livello a un prezzo più abbordabile rispetto ad altri prodotti sul mercato che offrono caratteristiche simili. La qualità costruttiva percepita è ottima e le cuffie riescono ad essere estremamente comode e stabili all’orecchio.

