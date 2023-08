Sappiamo già da qualche tempo come il colosso dell’e-commerce Amazon abbia qualche problema con le recensioni false degli utenti e di come abbia già da un po’ iniziato a prendere provvedimenti in merito; ciò di cui vi parliamo oggi, nonostante riguardi sempre le recensioni dei prodotti venduti sul noto marketplace, è qualcosa di diverso.

L’azienda sta infatti sperimentando, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, una nuova funzione che permette agli utenti di avere un riassunto di quelle che sono le recensioni di diversi prodotti, evitando così perdite di tempo dovute alla lettura dei singoli pareri di altri utenti.

Amazon testa i riassunti delle recensioni generati dall’intelligenza artificiale

Su Amazon si può comprare di tutto, i prodotti disponibili sulla piattaforma sono moltissimi ma se per effettuare un acquisto consapevole vogliamo vedere cosa pensa chi ha già comprato un prodotto, leggere tutte le recensioni scritte da altri utenti può comportare un notevole esborso di tempo.

Per andare incontro ai propri utenti l’azienda sta testando dei riepiloghi delle recensioni generati dall’intelligenza artificiale, in grado di condensare migliaia di recensioni di Amazon in un breve paragrafo che spiega cosa piace o non piace alla maggior parte delle persone di un prodotto.

La nuova funzione è in test già da un paio di mesi, ma sta ricevendo una distribuzione più ampia anche se limitata ad un ristretto numero di utenti negli Stati Uniti sull’app mobile di Amazon, i riepiloghi sono disponibili per un vasto numero di prodotti fra cui TV, cuffie, tablet e fitness tracker, anche se non è chiaro al momento secondo quale criterio l’azienda decida quali prodotti possano beneficiare dei riepiloghi delle recensioni.

I riepiloghi delle recensioni redatti dall’intelligenza artificiale sembrano concentrarsi principalmente sugli aspetti positivi del prodotto, dedicando meno tempo agli aspetti negativi e lasciandoli alla fine, la nuova funzione permette anche di effettuare una sorta di scrematura in base a determinati parametri.

Amazon assicura che per lo sviluppo di questi riepiloghi vengono utilizzate solo recensioni di acquisti verificati, un ulteriore tentativo dunque di combattere le recensioni false; come già detto al momento la nuova funzionalità è in test negli Stati Uniti, ma è lecito presumere che in futuro, una volta rodata, verrà estesa anche in altri mercati. Non ci resta che attendere per scoprire se e quando tale funzione arriverà anche da noi e quanto sarà eventualmente affidabile.

