Oggi vi segnaliamo un’offerta particolarmente allettante su di un prodotto che, nonostante faccia parte di un settore ormai non più di nicchia, continua a incuriosire per diversi motivi. Si chiama Creality K1 e, come avrete intuito, è una stampante 3D piuttosto interessante, perché molto veloce, facile da usare e dotata di vari sensori che assicurano una notevole versatilità. Ma scopriamone insieme i dettagli e le particolarità prima di lasciarvi alle informazioni necessarie per approfittare della promozione in questione.

Creality K1, una stampante 3D completa e a buon mercato

Si tratta di una stampante 3D molto veloce, con un’accelerazione di 20.000 m/s, velocità tipica di 300 mm/s e massima di 600 mm/s raggiunta in modalità Surface con un’altezza dello strato di 0,1 mm. Numeri, questi, che permettono a Creality K1 di rendere il processo di stampa in 3D più divertente e al tempo stesso più efficace. A titolo esemplificativo è in grado di realizzare oggetti complicati come un gorilla alto 32 cm in poco più di 40 ore, o, viceversa, elementi più piccoli e poco elaborati come una Benchy in 13 minuti, entrambi alla velocità fissata a 300 mm/s.

Alla base c’è una testina di stampa da 190 grammi gestita da una CPU dual core da 1,2 GHz, il cervello di questa stampante 3D che supporta un sistema di auto-livellamento automatico che rende il processo di stampa più semplice e fondamentalmente automatizzato, grazie anche alla funzione di calibrazione automatica.

Presente anche un display a colori da 4,3 pollici e un sistema di riscaldamento rapido e di raffreddamento basato su componenti in ceramica che promettono in 40 secondi di riuscire a riscaldare la stampante fino a 40° C; il piano in lega di alluminio può raggiungere invece i 60° C in appena 180 secondi. Viceversa la doppia ventilazione raffredda rapidamente il tutto, di cui un’unità è piazzata direttamente sulla testina di stampa.

Per quanto riguarda invece la gestione del processo di stampa, è possibile fare tutto tramite connessione Wi-Fi o via USB, attraverso Creality Print (software che include vari preset e offre la possibilità di suddividere i processi in 3 passaggi per semplificarne l’uso) o Creality Cloud, disponibile tramite app o in versione web.

Lato dimensioni e peso, infine, Creality K1 misura 355 x 355 x 480 mm, mentre il volume di stampa è pari a 220 x 220 x 250 mm; pesa 12,5 kg.

La stampante 3D Creality K1 costa di norma 649 euro, ma grazie a il codice coupon TOS6901 la si paga solo 489,99 euro, prezzo che include la spedizione, dai magazzini europei di TomTop, noto store online che spedisce rapidamente anche in Italia senza alcun costo aggiuntivo da sostenere. Gli acquirenti che lo vorranno, potranno inoltre ricevere in omaggio un kit di accessori per Creality K1 del valore di 100 dollari, un regalo ottenibile fino al 20 settembre 2023 di cui sono reperibili maggiori dettagli su questa pagina del sito web ufficiale di Creality.

Informazione pubblicitaria