LEGO porta i fan in alta quota con un nuovo set dedicato a uno degli aerei più iconici e famosi della storia: stiamo parlando del set LEGO Concorde, che vede protagonista proprio il celebre aereo in grado di viaggiare a una velocità doppia rispetto a quella del suono. Andiamo a scoprirlo insieme nel suo formato mattoncino.

Il set LEGO Concorde è pronto al decollo!

Il Gruppo LEGO presenta il set Concorde (#10318), dedicato all’aereo costruito negli anni ’60 nell’ambito di una joint venture tra Regno Unito e Francia. Il velivolo è stato il primo aereo commerciale supersonico adibito al trasporto di passeggeri, e sta arrivando nella sua versione a mattoncini: il set è composto da 2083 pezzi ed è un accurato modello in scala, che può fare la sua bella figura anche grazie all’apposito supporto da esposizione, in grado di mostrare l’aereo sia in modalità di volo sia in modalità inclinata (per simulare decollo e atterraggio). Il supporto offre un’elegante etichetta sulla base, che fornisce le informazioni principali (come il giorno del debutto e la velocità).

Ricco di dettagli come ogni set LEGO, il Concorde ha un tetto rimovibile per poter mostrare il lussuoso interno della cabina (con i posti a sedere), il carrello di atterraggio, il muso e la visiera inclinabili. A livello di dimensioni, parliamo di un’altezza di oltre 15 cm, di una lunghezza di 105 cm e di una larghezza di 43 cm.

Il set LEGO Concorde sarà disponibile presso i LEGO Store e su LEGO.com a partire dal 4 settembre 2023 in esclusiva per i clienti LEGO Loyalty, e dal 7 settembre 2023 per tutti gli altri. Il prezzo consigliato è di 199,99 euro (vale 1500 punti VIP). Nell’attesa potete iniziare a dargli un’occhiata da vicino sul sito ufficiale.

