Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato le nuove Patch Tuesday di agosto per sistemi operativi Windows, l’insieme di aggiornamenti cumulativi mirati a risolvere (dove possibile) eventuali bug, problemi di sicurezza o, come il mese scorso, integrare nuove funzionalità. Come da prassi i problemi risolti sono molti, così come rimane immutata la metodologia di aggiornamento che può essere eseguito comodamente da Windows Update. Nel dettaglio, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5029263 per Windows 11 22H2 e gli aggiornamenti cumulativi KB5028168 e KB5029244, in questo caso per le versioni Windows 10 22H2, 21H2 e 1809.

Windows 11 e Windows 10 si aggiornano, cosa cambia

Partiamo da Windows 11 22H2 che come detto riceve l’aggiornamento KB5029263, un pacchetto sostanzioso che corregge un totale di 87 vulnerabilità; tra queste due erano falle zero-day, 23 vulnerabilità che consentivano l’esecuzione di codice malevolo e ben 18 legate alla compromissione dei privilegi. Poche novità invece relative a nuove funzionalità, ad eccezione della gestione dell’illuminazione (migliorata) e all’ottimizzazione delle prestazioni delle reti VPN su reti mesh. Spulciando le note di rilascio, davvero molto corpose, segnaliamo inoltre che Microsoft ha integrato alcuni importanti fix rilasciati da AMD, Google, Cisco, Zoom e Adobe per i rispettivi prodotti/piattaforme.



Passando a Windows 10 invece, le patch disponibili sono due, KB5028168 e KB5029244, rivolte alle versioni Windows 10 22H2, 21H2 e 1809. Oltre a beneficiare degli aggiornamenti di sicurezza e di rete (VPN) visti sopra, possiamo dire che questi pacchetti non stravolgono l’esperienza utente in Windows 10; certo la correzione delle falle di sicurezza è importante, ma le uniche novità di rilievo a livello funzionale riguardano la gestione dei dispositivi audio migliorata quando il sistema passa in sospensione e la correzione di un bug che portava all’errore Timeout Detection and Recovery durante l’esecuzione di alcuni giochi.

Come anticipato sopra, per ottenere gli ultimi aggiornamenti di Windows basta portarsi nella tab Windows Update dalle Impostazioni e verificare la presenza delle patch.

Potrebbe interessarti anche: Windows Copilot fa progressi: ora l’IA di Windows 11 è disponibile per più utenti e Licenza Windows 11 Professional DVD OEM a 119 euro su Amazon