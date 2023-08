Si chiama Downfall il difetto di sicurezza che interessa alcuni modelli di CPU Intel prodotte a partire dal 2014. La vulnerabilità è classificata come “grave” e riguarda il processori dalla sesta all’undicesima generazione, mentre le CPU Intel più recenti e i processori per server Sapphire Rapids non sono interessati.

Downfall consente a un utente di accedere e rubare dati da altri utenti che condividono lo stesso computer, poiché un malware (software malevolo) potrebbe accedere ai dati memorizzati da altri programmi e quindi rubare informazioni sensibili come password, chiavi di crittografia, dati bancari, e-mail e messaggi.

Una grave vulnerabilità minaccia alcune CPU Intel: cosa fare?

La criticità è stata segnalata a Intel un anno fa e ieri l’azienda ha pubblicato un avviso di sicurezza identificato con il codice CVE-2022-40982.

Intel sta rilasciando un aggiornamento software per le CPU interessate e raccomanda agli utenti dei processori Intel interessati di aggiornare il firmware all’ultima versione fornita dal produttore del sistema. Intel ha elencato qui le CPU soggette alla vulnerabilità Downfall.

