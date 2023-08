In occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019, molto prima della nascita di Stellantis, Fiat presentò la Centoventi Concept. Il progetto torna ora di attualità visto che la casa italiana ha iniziato il lavoro di sviluppo per una nuova auto elettrica “entry level“. La conferma è arrivata direttamente da Olivier Francois, numero uno del brand Fiat.

Il nuovo progetto sarà una vera e propria Fiat Panda elettrica (anche se il nome commerciale potrebbe essere un altro) andando a sfidare altre city car a zero emissioni sul mercato europeo, dalla Dacia Spring alla Renault Twingo (entrambi modelli del Gruppo Renault). Vediamo i dettagli sul progetto:

Fiat prepara una nuova Fiat Panda elettrica

Per “risolvere” il problema del costo delle auto elettriche, Fiat prepara una nuova Fiat Panda elettrica. Il progetto che, come detto in apertura potrebbe chiamarsi diversamente, sarà strettamente collegato alla Centoventi Concept presentata più di quattro anni fa.

Si tratterà, quindi, di una city car da meno di 4 metri che andrà ad affiancarsi all’attuale Fiat Panda ed alla ben più costosa Fiat 500 (disponibile anche in versione Elettrica) all’interno dell’offerta di modelli Fiat per il segmento A del mercato, punto di riferimento della gamma Fiat.

L’obiettivo del brand è lanciare un’auto elettrica con prezzo inferiore ai 25.000 euro. Grazie agli incentivi, come l’Ecobonus disponibile in Italia, la city car Fiat potrebbe avvicinarsi o addirittura scendere al di sotto dei 20.000 euro, risultando decisamente più accessibile per gli automobilisti. In questo modo, Fiat potrà rivaleggiare con modelli di grande successo come la Dacia Spring e la Renault Twingo.

La nuova Fiat Panda elettrica (per ora possiamo identificare così il progetto) sarà sviluppata insieme a Citroen che ha in programma il lancio di un’elettrica simile, anche in questo caso con un prezzo inferiore ai 25.000 euro. L’obiettivo del Gruppo Stellantis, di cui fanno parte sia Fiat che Citroen, è proporre un’auto con un’autonomia reale di circa 300 chilometri nell’uso in città.

Le nuove city car di Fiat e Citroen non saranno prodotte in Italia. Il progetto di Citroen, così come molto probabilmente anche quello di Fiat, sarà realizzato in uno stabilimento Stellantis in Slovacchia. Lo sviluppo sarebbe già in una fase avanzata tanto che Fiat potrebbe presentare la nuova city car già entro la metà del 2024 con le vendite che partirebbero, in tutta Europa, entro la fine dell’anno.

I primi dettagli sulla nuova “Panda elettrica” di casa Fiat potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi. Il modello dovrebbe arrivare sul mercato in più varianti, con la possibilità di realizzare anche una versione “long range” per chi è alla ricerca di un’auto elettrica per spostamenti fuori città. Ne sapremo di più a breve.

