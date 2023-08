Sono già diversi mesi che sul web circolano indiscrezioni sui prossimi smartphone di Apple, i futuri iPhone 15 sono stati al centro di innumerevoli fughe di notizie grazie alle quali ci siamo fatti un’idea di cosa la mela proporrà ai propri utenti con la futura generazione di dispositivi.

Il tempo però sta per scadere, è infatti passato quasi un anno dalla presentazione dell’attuale generazione e l’hype della community di appassionati cresce sempre più. Nonostante per il momento non ci siano informazioni ufficiali sulla data di presentazione dei prossimi iPhone 15, grazie ai colleghi di 9to5mac possiamo farci un’idea abbastanza precisa delle tempistiche.

Apple potrebbe presentare i nuovi iPhone 15 la terza settimana di settembre

I collegi menzionati in apertura citano diverse fonti a conoscenza della questione, sembra che abbiano riferito che i principali gestori di telefonia mobile abbiano chiesto ai propri dipendenti di non prendere ferie per il 13 settembre, perché sarebbe in programma un importante lancio di smartphone.

Tutti ciò non implica necessariamente che il lancio di cui si parla riguardi i prodotti Apple, ma storicamente l’azienda è solita presentare i nuovi smartphone proprio nel mese di settembre, lo scorso anno per esempio gli iPhone 14 sono stati lanciati il 7 settembre, di mercoledì, lo stesso giorno del prossimo 13 settembre.

Qualora Apple abbia realmente pianificato la presentazione dei nuovi dispositivi per il giorno 13, i pre ordini potrebbero aprirsi a patire da venerdì 15 settembre in attesa della disponibilità effettiva per la settimana successiva (presumibilmente il 22 settembre); ciò sarebbe analogo a quanto successo lo scorso anno con gli iPhone 14, i cui pre ordini sono iniziati il 9 settembre, con l’effettiva disponibilità nei negozi il 16 settembre.

Anche Mark Gurman nella newsletter Power On indica come papabili le date del 12 settembre (martedì) e 13 settembre (mercoledì), sebbene infatti gli eventi di presentazione di Apple si svolgano spesso di martedì, bisogna considerare l’eventuale coincidenza con la festività statunitense del Labor Day; non è però questo il caso di quest’anno visto che la festività non cade nella presunta settimana di presentazione.

Tutto ciò è al momento frutto di supposizioni, non è nulla di certo anche perché oltre all’attuale mancanza di informazioni ufficiali, bisogna considerare che qualcosa può sempre andare storto: l’anno scorso per esempio le vendite di iPhone 14 Plus sono iniziate il 7 ottobre a causa di problemi di fornitura, ma problemi simili si sono verificati anche nel 2020, interessando il lancio di iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini.

Dunque non ci resta che attendere per scoprire se quanto trapelato finora corrisponda al vero, secondo le ultime indiscrezioni Apple doterà gli iPhone 15 di un nuovo design con bordi leggermente curvi e cornici più sottili attorno al display, tutti i modelli dovrebbero presentarsi con Dinamic Island e porta USB-C che sostituisce il vetusto Lightning. I modelli pro dovrebbero altresì vantare un nuovo telaio in titanio, con il modello più grande che dovrebbe beneficiare anche di un nuovo obiettivo periscopio per un migliore zoom ottico. Sotto il cofano iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero essere alimentati dal chip A16 Bionic (lo stesso di iPhone 14 Pro), mentre iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dovrebbero fare affidamento sul nuovo chip A17.

