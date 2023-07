Torniamo ad occuparci di iPhone 15, attesa nuova generazione dell’offerta di Apple, la cui presentazione è in programma per la fine dell’estate.

Nel corso delle ultime settimane è emerso che il colosso di Cupertino dovrebbe implementare alcune importanti novità con iPhone 15 ma ciò potrebbe avere come conseguenza un aumento del prezzo di partenza del nuovo melafonino.

Cosa possiamo aspettarci dalla serie iPhone 15

Nelle scorse ore è stato il popolare giornalista Mark Gurman a soffermarsi su alcune delle novità che iPhone 15 Pro potrebbe portare con sé, a partire da un telaio realizzato in titanio e non in alluminio, soluzione che dovrebbe rendere il device più leggero e, allo stesso tempo, più resistente.

Inoltre, iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero poter contare su una nuova tecnologia (low-injection pressure over-molding o “LIPO”) in virtù della quale le cornici attorno al display dovrebbero essere sensibilmente ridotte, tanto da passare dai 2,2 mm della precedente generazione a 1,5 mm.

La tecnologia LIPO, che è già stata usata su Apple Watch Series 7 e potrebbe esordire presto anche su iPad, rappresenta una nuova importante tappa di un progetto che il colosso di Cupertino porta avanti ormai da tanti anni e che mira a rendere l’iPhone un telefono “tutto display”.

Tra le altre novità vi sono un redesign dei componenti interni, studiato per rendere iPhone 15 Pro più facile da riparare, l’adozione dello standard USB Type-C (dovrebbe riguardare tutti i modelli della prossima generazione del melafonino), modifiche al comparto fotografico posteriore e un processore più performante (Apple A16 per i modelli base e una CPU realizzata con tecnologia a 3 nm per quelli Pro).

In sostanza, a dire di Mark Gurman le novità non dovrebbero mancare ma il rovescio della medaglia è rappresentato da un probabile aumento dei prezzi per tutti e quattro i modelli della nuova generazione del melafonino.

Insieme ad iPhone 15, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare Apple Watch Series 9 (che dovrebbe vantare due modelli da 41 mm e 45 mm) e la seconda generazione di Apple Watch Ultra.