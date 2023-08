Se avete poco spazio sulla scrivania, e state cercando un PC che occupi poco spazio, o che possa essere fissato al retro del monitor, la soluzione migliore è quella di acquistare un mini PC. Il mercato è ricco di proposte ma sotto i 200 euro molti utenti si rivolgono a modello con CPU Intel N100, la più utilizzata in questo periodo.

Eppure non si tratta della soluzione migliore e BMAX MaxMini B6 Plus ne è la pratica dimostrazione. Il mini PC del brand asiatico utilizza infatti una CPU Intel i3-1000NG4, che garantisce prestazioni nettamente superiori, pur mantenendo un prezzo decisamente competitivo, al di sotto dei 200 euro.

BMAX MaxMini B6 Plus

Il Mini PC targato BMAX ha una dotazione tecnica di tutto rispetto, nonostante il prezzo particolarmente contenuto. Oltre alla CPU Intel Core i3-1000NG4, troviamo infatti 12 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512 GB, per archiviare senza problemi grosse quantità di dati. La scheda video è una Iris Xe in grado di pilotare fino a 3 monitor e di offrire un’uscita video a 4K/60Hz. Il tutto raffreddato adeguatamente da una ventola intelligente, con heat pipe in rame per dissipare più rapidamente il calore prodotto.

Nonostante le dimensioni decisamente compatte, misura infatti 125 x 112 x 35 millimetri, con un peso di 300 grammi, BMAX MaxMini B6 Plus ha una ricca dotazione di porte. Troviamo, oltre al connettore di alimentazione, una presa da 3,5 millimetri per cuffie e altoparlanti, 3 porte USB 3.0, 2 porte HDMI 2.0b, una porta USB Type-C full feature e una presa di rete RJ45.

Da segnalare inoltre la presenza di uno slot SSD NVMe, per espandere la memoria interna, e della connettività WiFi dual band a 2,4 e 5 GHz. Non manca infine Windows 11, la versione più recente del sistema operativo targato Microsoft, per iniziare a utilizzare immediatamente il mini PC senza costi aggiuntivi.

Soluzioni insomma decisamente superiori rispetto a quelle che potete trovare indirizzandovi su un mini PC con N100, senza contare il fatto che questi ultimi superano i 200 euro costringendovi a una spesa superiore offrendo prestazioni inferiori sotto tutti i punti di vista. Non fatevi ingannare insomma, se cercate un mini PC e il vostro budget è inferiore ai 200 euro, BMAX MaxMini B6 Plus è la scelta vincente.

Potete acquistare il mini PC BMAX su Amazon a soli 179,99 euro.

