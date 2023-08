Il prossimo speaker portatile di Sonos sembra vicino, ma a quanto pare salterà l’estate. Secondo quanto riportato da The Verge, si chiamerebbe Move 2 e uscirebbe verso la fine di settembre.

Secondo l’indiscrezione Move 2 avrebbe un design simile al modello esistente, tuttavia dovrebbe essere migliore in termini di prestazioni audio, autonomia, connettività e altro.

La novità principale riguarda il fatto che Move 2 offrirebbe una riproduzione stereo grazie all’inclusione di tweeter a doppia angolazione, mentre il modello di prima generazione ne includeva solo uno.

Il Trueplay automatico ottimizzerà il suono dello speaker ogni volta che cambierà posizione. L’immagine trapelata visibile in copertina mostra come dovrebbe essere il prodotto nella versione verde chiaro.

Sonos Move 2 arriverebbe a settembre con tanti miglioramenti

Il nuovo altoparlante Sonos offrirebbe una riproduzione continua fino a 24 ore, superando di gran lunga le 10 ore pubblicizzate per Sonos Move, inoltre la batteria sarebbe ancora sostituibile, in più Move 2 utilizzerebbe meno energia in standby.

Stando a quanto riferito Sonos Move 2 erediterebbe i controlli ottimizzati dai modelli Era 100 e 300 di quest’anno, incluso il cursore del volume dedicato.

Move 2 sarebbe in grado di riprodurre l’audio Bluetooth attraverso il resto del sistema Sonos casalingo, cosa non fattibile con in modello attuale, inoltre, acquistando l’apposito adattatore, supporterebbe l’audio line-in tramite la sua porta USB-C e sarebbe in grado di caricare i dispositivi mobili utilizzando la stessa porta.

Per quanto riguarda l’utilizzo all’aperto, Move 2 sarebbe resistente alla polvere e all’acqua con grado IP56 come l’originale e utilizzerebbe ancora materiali antiurto.

Altra novità consisterebbe nel fatto che la base di ricarica wireless avrebbe un alimentatore staccabile, inoltre l’altoparlante sarebbe dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e di un nuovo interruttore sul retro per disabilitare i microfoni dell’assistente vocale.

Sonos dovrebbe offrire Move 2 nei tre colori nero, bianco e una nuova opzione verde oliva al prezzo di 449 dollari negli Stati Uniti, tuttavia il debutto sarebbe previsto a fine settembre.

