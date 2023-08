Le TV, nuove o vecchie, di fascia medio-bassa, difficilmente integrano un buon sistema audio, visto che per contenere i costi vengono utilizzati speaker di piccole dimensioni. Questo significa dover rinunciare a un audio di qualità durante la visione di un film, perdendo grand parte del coinvolgimento, ma anche non poter ascoltare al meglio la propria musica o dover tenere il volume alto per riuscire a distinguere bene i dialoghi.

A (quasi) tutto c’è una soluzione e per le TV più economiche si chiama Redmi TV Soundbar MDZ-34-DA, una soundbar pronta a cambiare completamente l’esperienza sonora. È in promozione limitata su TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi, e ora ne scopriamo le caratteristiche.

Redmi Soundbar

La soluzione Redmi non è particolarmente ingombrante, visto che misura 64×63 x 780 millimetri e pesa circa 1,5 Kg. La potete collocare tranquillamente sotto la TV, a cui si collega in diverse modalità. La più semplice, e quella che vi lascia maggior libertà di posizionamento, è ovviamente quella Bluetooth, ma troviamo anche ingressi SPDIF e AUX per collegarsi anche a modelli più vecchi sprovvisti di connettività senza fili.

Sono presenti alcuni comandi sul pannello laterale, per regolare volume e sorgente e tutta la parte frontale è protetta da una griglia metallica nera, come tutto il corpo della soundbar. All’interno trovano posto due speaker full frequency da 45×80 millimetri, con una potenza nominale di 12 watt ciascuno (24 watt in totale).

Grazie ai piedini in gomma potete posizionarla sul mobile sotto la TV ma sono presenti anche due fori posteriori per il fissaggio a muro, una soluzione ottimale se avete la TV sospesa. Nella confezione di vendita, oltre alla soundbar, trovano posto anche l’alimentatore, un cavo SPDIF e le viti per il fissaggio a parete.

Potete acquistare Redmi MDZ-34-DA su TomTop a soli 46,49 euro, prezzo che include IVA e spese di spedizione dai magazzini in Germania. Questo significa tempi di spedizione ridotti ma soprattutto nessun costo aggiuntivo (adeguamento IVA o dazi doganali), senza quindi alcuna sgradita sorpresa.

