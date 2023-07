Prima del lancio di una nuova generazione di iPhone si susseguono in Rete le indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le principali novità introdotte da Apple per quanto riguarda sia le funzionalità che le caratteristiche tecniche o estetiche.

Con riferimento al design, il colosso di Cupertino è solito muoversi con una certa cautela e le “rivoluzioni” sono molto rare anche se una potrebbe essere proprio dietro l’angolo: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Apple starebbe valutando la possibilità di lanciare un iPhone con un display privo di cornici.

Un mockup che immagina un iPhone senza cornici

Ricordiamo che le cornici rappresentano un elemento necessario per i display dei telefoni, in quanto hanno il compito di fornire al vetro supporto e integrità strutturale e spesso ospitano anche dei sensori.

Negli ultimi anni i principali produttori di smartphone hanno lavorato duramente per ridurre al minimo le cornici e in alcuni casi effettivamente si è arrivati a modelli che frontalmente possono essere considerati “solo display”.

Ebbene, prendendo spunto dalle recenti indiscrezioni, Ilya Miskov ha pubblicato su Twitter il seguente mockup, che ci mostra come potrebbe essere un iPhone caratterizzato da un display senza cornici:

In pratica, stando a tale mockup il melafonino frontalmente si caratterizzerebbe per un ampio display, che occuperebbe tutta la superficie ad eccezione di una piccola parte al centro in alto ove si trova un’isola a forma di pillola per la fotocamera frontale e i vari sensori.

Resta da capire quanto tempo sarà necessario al colosso di Cupertino prima di poter effettivamente lanciare un iPhone “tutto display”: secondo alcuni addetti ai lavori vicini all’azienda, ciò non dovrebbe avvenire prima di quattro anni e il modello scelto potrebbe essere iPhone 19 Pro.

Una cosa, ad ogni modo, sembra essere certa: per la prossima rivoluzione del design del melafonino ci sarà da avere ancora un bel po’ di pazienza.