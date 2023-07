Dopo il periodo su Prelaunch.com, FUELL Fllow è finalmente pronta ai veri e propri preordini. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una moto elettrica progettata da Erik Buell, fondatore della Buell Motorcycle Company.

Aperti i preordini di FUELL Fllow, la moto elettrica del futuro

Nonostante il difficile periodo pandemico, Erik Buell non ha gettato la spugna e ha proseguito con il suo progetto. Fondatore della compagnia già citata, operativa sul mercato dal 1987 al 2009, ha creato un brand specifico, FUELL, proponendo come primi veicoli una e-bike e una moto sportiva. Quest’ultima prende il nome di FUELL Fllow ed è una moto pensata per l’utilizzo quotidiano, con forme futuristiche ma essenziali e compatte: offre prestazioni elevate per la categoria, con uno scatto da 0 a 100 in 3,5 secondi, una velocità massima di 140 km/h e un’autonomia di 240 km nel ciclo urbano. Il motore, sul mozzo posteriore, ha una potenza dichiarata di 35 kW, con una coppia di 750 Nm. È stato progettato appositamente ed elimina la trasmissione secondaria (catena o cinghia) mantenendo potenza e al contempo un peso accettabile.

La ricarica della batteria da 10 kWh può avvenire con il caricabatterie rapido CCS, che consente di tornare al 100% in circa 30 minuti. Bastano invece 15 minuti per l’intervallo 20-90%. Si può utilizzare anche la normale presa da 110V/220V (8 ore) o un caricabatterie casalingo da 3,3/6,6 kW (1,5/2,5 ore). L’azienda ha intenzione di lanciare due modelli, quello principale denominato Fllow-1S e uno “depotenziato” chiamato Fllow-1: quest’ultima versione offre 11 kW ed è pensata per i meno esperti. La moto ha un peso di circa 180 kg e offre due modalità di guida, Urban e Audacious.

A disposizione un ampio vano di carico da 50 kg, che prende posto nello spazio del “finto” serbatoio. FUELL Fllow è una moto elettrica particolarmente tech: offre un display LCD integrato, un sistema keyless per l’accensione, un sistema di telecamere anteriori e posteriori in collaborazione con iRider per gli angoli ciechi e avvisi anticollisione e risulta compatibile con un’app da scaricare sullo smartphone per la gestione di tutti i dati. Non mancano naturalmente frenata rigenerativa, ABS e controllo di trazione. L’applicazione può essere utile per l’accensione, la localizzazione, visualizzare il livello di autonomia rimasta, eventuali allarmi e accesso al vano di carico, la navigazione, la manutenzione e il contatto con il costruttore.

Ecco un riepilogo dei dati tecnici:

potenza: 47 CV (Fllow-1S) 15 CV (Fllow-1)

coppia: 750 Nm

velocità massima: 140 km/h

autonomia: 240 km (urbana)

batteria: 10 kWh (Li-Ion), 400V

ricarica: 750 W, 3,3 kW e 6,6 kW, 30 minuti, 2,5 ore o 1,25 ore

costo stimato per una ricarica: 2 dollari

accelerazione: 0-100 km/h in 3,5 secondi

peso: 180 kg

interasse: 1370 mm

altezza seduta: 76,45 cm

telaio monoscocca in magnesio

sospensioni: forche telescopiche rovesciate da 40 mm di diametro (anteriore), forcellone monobraccio con ammortizzatore posteriore con precarico regolabile

ruote e pneumatici: anteriore: ruote da 2.50 x 17″, gomme 110/70-17 posteriore: ruote da 4.00 x 17″, gomme 140/70-17



Prezzo e uscita di FUELL Fllow

FUELL Fllow apre ai preordini ed è disponibile a partire dagli Stati Uniti al prezzo di 9.995 dollari, con uno sconto interessante rispetto al prezzo consigliato di 12.995 dollari. Non viene specificato, ma immaginiamo che la cifra si riferisca al modello di punta 1S. La moto elettrica arriverà anche in Europa, visto che il sito riporta un prezzo di 13.995 euro, con la possibilità di lasciare un deposito subito per ottenere uno sconto consistente e alcuni omaggi. L’azienda avvisa che con il raggiungimento degli obiettivi prefissati i prezzi potrebbero subire delle modifiche. Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati su eventuali tagli di prezzo e disponibilità potete fare riferimento al sito ufficiale. Qui potete vedere il video di presentazione dello stesso Erik Buell.

