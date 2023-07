Il Galaxy Unpacked ci ha regalato tante novità da parte di Samsung: il produttore ha infatti presentato non solo gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, ma anche i tablet Android Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra e gli smartwatch Wear OS Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Anche questa volta la casa di Seoul ha pensato a diverse offerte di lancio per il suo shop online ufficiale: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Le offerte di lancio di Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 e delle altre novità

Come probabilmente avrete visto nel nostro articolo dedicato, la nuova gamma di tablet Android è composta da tre modelli, tutti di fascia premium. Si parte da Samsung Galaxy Tab S9 con il suo schermo da 11 pollici, si passa da Samsung Galaxy Tab S9+ salendo a 12,4 pollici e si arriva a Samsung Galaxy Tab S9 Ultra e ai suoi 14,6 pollici di diagonale. Tutti i tre i dispositivi offrono il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Oltre alle dimensioni, a distinguerli ci pensano le fotocamere (doppia fotocamera posteriore per Galaxy Tab S9+ e doppia anche nella parte anteriore per Galaxy Tab S9 Ultra, che ha un piccolo notch) e le capacità delle batterie, che passano da 8400 a 10.090 e 11.200 mAh. Una delle principali novità della gamma 2023 è costituita dalla certificazione IP68 contro acqua e polvere, presente per la prima volta sulla serie. Tra i punti di forza spicca il supporto software: Samsung garantisce quattro generazioni di aggiornamenti per il sistema operativo (arriveranno almeno fino ad Android 17) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra vengono proposti sul Samsung Shop Online con un’offerta di lancio che prevede prezzi scontati di 120 euro per alcune configurazioni (fino al 10 agosto 2023). Più precisamente:

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 8-128 GB a 929 euro

Galaxy Tab S9 Wi-Fi 12-256 GB a 929 euro anziché 1049 euro

anziché 1049 euro Galaxy Tab S9 5G 8-128 GB a 1079 euro

Galaxy Tab S9 5G 12-256 GB a 1079 euro anziché 1199 euro

anziché 1199 euro Galaxy Tab S9+ Wi-Fi 12-256 GB a 1029 euro anziché 1149 euro

anziché 1149 euro Galaxy Tab S9+ Wi-Fi 12-512 GB a 1149 euro anziché 1269 euro

anziché 1269 euro Galaxy Tab S9+ 5G 12-256 GB a 1179 euro anziché 1299 euro

anziché 1299 euro Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12-256 GB a 1249 euro anziché 1369 euro

anziché 1369 euro Galaxy Tab S9 Ultra Wi-Fi 12-512 GB a 1369 euro anziché 1489 euro

anziché 1489 euro Galaxy Tab S9 Ultra 5G 12-256 GB a 1399 euro anziché 1519 euro

In più, se acquistate i tablet entro il 10 agosto 2023, indipendentemente dalla versione, otterrete in omaggio la cover con tastiera incorporata (Book Cover Keyboard Slim) dopo la registrazione su Samsung Members (da effettuare entro il 21 ottobre 2023).

Sullo shop online di Samsung sono in offerta lancio anche gli smartwatch Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Questi ultimi possono contare su funzionalità ancora più complete per quanto riguarda la salute e l’attività fisica, su schermi tra 1,3 e 1,5 pollici Super AMOLED, su prestazioni migliorate (grazie al chipset Exynos W930 e ai 2 GB di RAM) e sulle novità dell’ultima versione di Wear OS, ancora più ricca di app dedicate (WhatsApp e altre in arrivo). I due modelli si distinguono per i materiali (cassa in Armour Aluminum per il modello normale e in acciaio inossidabile per il Classic), per il design (c’è una ghiera girevole sul Classic) e per la presenza del sensore Hall 3D (sul Classic).

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono disponibili sullo shop online ufficiale ai seguenti prezzi:

Galaxy Watch6: Bluetooth 40 mm a 319 euro Bluetooth 44 mm a 349 euro LTE 40 mm a 369 euro LTE 44 mm a 399 euro

Galaxy Watch6 Classic: Bluetooth 43 mm a 419 euro Bluetooth 47 mm a 449 euro LTE 43 mm a 469 euro LTE 47 mm a 499 euro



Con acquisti effettuati entro il 10 agosto 2023 potete ottenere in omaggio un cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Anche in questo caso è necessaria la registrazione attraverso Samsung Members entro il 21 ottobre 2023.

Come anticipato, le offerte di lancio toccano anche i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, che sono stati rinnovati sotto molti aspetti, pur senza stravolgimenti. Il dettaglio che salta maggiormente all’occhio è l’aumento della dimensione dello schermo secondario del modello a conchiglia (ora da 3,4 pollici, sempre Super AMOLED), che Samsung chiama Flex Window. Il produttore ha previsto uno sconto da 100 euro con coupon insieme a diverse iniziative per l’acquisto tramite Samsung Shop Online, che possiamo riassumere in questo modo:

100 euro di sconto con il coupon GALAXY4U

con il coupon sconti sulle configurazioni più generose di entrambi gli smartphone: potete comprare la versione da 512 GB allo stesso prezzo di quella 256 GB con prezzo lancio fino al 10 agosto

sulle configurazioni più generose di entrambi gli smartphone: potete comprare la con prezzo lancio fino al 10 agosto copertura di un anno di Samsung Care+ , l’assicurazione contro i danni accidentali (previa registrazione su Samsung Members)

, l’assicurazione contro i danni accidentali (previa registrazione su Samsung Members) valuta il dispositivo usato e ottieni fino a 700 euro di valutazione , e in più 100 euro di sconto immediato a carrello su Galaxy Z Flip5 o 150 euro di sconto immediato a carrello su Galaxy Z Fold5

e ottieni , e in più su Galaxy Z Flip5 o su Galaxy Z Fold5 possibilità di pagare da gennaio 2023 con finanziamento a tasso zero, o con PagoDIL da 3 a 12 rate

sconto del 50% sugli accessori e le cover, e sconto del 30% sui wearable (esclusi gli ultimi arrivati Galaxy Watch6)

