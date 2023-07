A inizio giugno vi abbiamo riportato la notizia dell’arrivo del popolare videogioco Minecraft sui Chromebook, l’applicativo era in realtà già disponibile da qualche tempo in modalità early access, ma è ormai disponibile per tutti gli utenti ChromeOS da più di un mese.

Per coloro che non lo sapessero, Google è solita offrire alcuni vantaggi agli utenti Chromebook attraverso un’apposita sezione delle Impostazioni dei dispositivi in questione: nelle ultime ore, fra questi vantaggi, ne figurano due che riguardano direttamente Minecraft.

Minecraft è disponibile gratuitamente per i Chromebook, con anche tre mesi di Realms Plus

Google vuole aumentare quanto più possibile la diffusione del suo sistema operativo desktop, ChromeOS sta facendo letteralmente passi da gigante negli ultimi tempi ma sembra che ciò non sia sufficiente per avvicinare il grande pubblico ai Chromebook.

Per questo motivo, da tempo Big G integra nelle Impostazioni dei dispositivi in questione un’apposita sezione Vantaggi, raggiungibile attraverso il percorso Impostazioni -> Informazioni su ChromeOS -> Scopri le Novità -> Vantaggi. In questa sezione l’azienda offre saltuariamente alcuni vantaggi riservati esclusivamente agli utenti Chromebook.

Nelle ultime ore, nella sezione in questione, potrete richiedere gratuitamente l’applicazione di Minecraft per Chromebook (solitamente il costo sul Play Store è di 22,99 euro); la versione in questione però, non si limita ai laptop mossi da ChromeOS, la licenza del software è infatti valida anche per tutti i dispositivi mobili (ovviamente associati al medesimo account Google) come specificato sullo store dell’azienda e come visibile nell’immagine sotto.

Come potete notare dalle immagini in Galleria, Google non si limita a regalare agli utenti Chromebook solo il gioco in sé, ma propone anche un abbonamento di tre mesi a Minecraft Realms Plus completamente gratuito.

È bene specificare, qualora foste interessati a riscattare anche il secondo vantaggio, che questo comporterà l’addebito automatico dell’importo previsto dall’abbonamento al termine dei tre mesi gratuiti; onde evitare addebiti indesiderati è consigliabile impostare un promemoria per l’eventuale disattivazione poco prima della scadenza.

Un’ultima doverosa precisazione, Minecraft per Chromebook richiede che il vostro dispositivo soddisfi dei requisiti minimi (non particolarmente stringenti in realtà), nello specifico:

Sistema operativo: ChromeOS 111

Architettura di sistema: a 64 bit (x86_64, arm64-v8a)

Processore: AMD Ryzen 3 3250C, Intel Celeron N4000, Intel i3-7130U, Mediatek MT8183, Qualcomm SC7180 o più potenti

Memoria: 4 GB di RAM

Spazio di archiviazione: almeno 1 GB per l’installazione del gioco, per le mappe e altri file.

Qualora il vostro dispositivo rispettasse quanto richiesto per il funzionamento e foste interessati a provare con mano Minecraft sul vostro Chromebook, non vi resta che approfittare dell’offerta fatta da Google, anche perché non è chiaro per quanto tempo rimarrà disponibile.

