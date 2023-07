Anche se il clima non invoglia certo a mettersi in sella a una bici e pedalare, caldo esagerato e piogge torrenziali non sono il massimo nemmeno per i pro, una bici a pedalata assistita è un ottimo mezzo per ridurre le emissioni di agenti inquinanti, oltre che per stare all’aria aperta. In questo modo potete arrivare in ufficio senza sudare, senza esservi innervositi in mezzo al traffico e sicuramente più rilassati.

Una delle migliori opportunità che ci offrono gli store online è sicuramente Gogobest GM26, proposta oggi da TomTop che in questo caso spedisce senza alcun costo aggiuntivo dai magazzini in Germania. Questo significa che la spedizione sarà decisamente veloce e che non dovrete pagare dazi doganali, imposte o adeguamenti IVA (il prezzo di vendita include già l’IVA).

Gogobest GM26

A differenza della maggior parte di bici a pedalata assistita che arrivano dall’Asia, che utilizzano un motore posteriore, Gogobest GM26 dispone di un motore centrale, posizionato in corrispondenza dei pedali. In questo modo l’assistenza è più realistica e viene effettivamente ridotta la fatica necessaria a pedalare, anche su strade particolarmente impegnative.

Questa e-bike è pensata indubbiamente per le attività off-road ma non sfigura certamente nel traffico cittadino, dove si muove agilmente grazie anche alle ruote da 27,5 pollici, che offrono il giusto mix tra maneggevolezza e stabilità. Per migliorare il comfort di marcia è presente una forcella anteriore ammortizzata, in grado di assorbire le asperità delle strade più accidentate ma anche il più fastidioso dei pavé cittadini.

Dal punto di vista tecnico la bici è dotata di telaio in lega di alluminio, motore centrale da 250 watt con batteria da 36V 10 Ah in grado di offrire fino a 60 chilometri di autonomia, con l’assistenza alla pedalata che è attiva fino ai 25 Km/h, in linea quindi con la normativa italiana. La batteria può essere rimossa per semplificare la ricarica, che richiede 5-6 ore per essere completata.

Il display posto sul manubrio permette di conoscere sempre l’autonomia residua, il livello di assistenza utilizzato, la velocità in tempo reale, la distanza percorsa e altre informazioni. Il cambio utilizza un monocorona all’anteriore e un pacco pignoni con 9 elementi al posteriore, mentre su entrambe le ruote sono presenti freni a disco, per una frenata sicura ed efficace.

Gogobest GM26 può essere vostra a soli 1.159,99 euro, prezzo che include l’IVA e le spese di spedizione dai magazzini di TomTop in Germania, un prezzo ovviamente valido fino a esaurimento scorte.

