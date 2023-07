In occasione del Bilibili World che si è tenuto lo scorso fine settimana per celebrare la nota piattaforma di video sharing, coinvolgendo anche aziende come Intel e AMD, ASUS ha annunciato il ritorno di una collaborazione molto attesa tra il marchio ROG e il team Evangelion, lo storico anime d’azione giapponese che già in passato era stato protagonista di una gamma di prodotti gaming a tema targati ASUS. La nuova linea di prodotti ROG Evangelion 2023 (o ROG X Evangelion) offre tutto quello che serve per mettere insieme una build ispirata al celebre anime dei mech giganti, ovviamente con soluzioni ad altissimo profilo che sono selezionate tra il meglio del vasto catalogo di prodotti ROG.

ROG Evangelion 2023 e il design incentrato su EVA-02 e Asuka

Con un design nato intorno a EVA-02 e Asuka, la gamma ROG Evangelion sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati del genere, garantendo allo stesso tempo componenti e periferiche gaming ad alte prestazioni che, oltre ad integrarsi alla perfezione tra loro, offrono la classica qualità e affidabilità che contraddistingue da sempre le proposte ROG. L’offerta prevede come detto tutto il necessario per la nostra build, partendo dalla scheda madre ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 Edition, basata sulla più nota ROG MAXIMUS Z790 HERO e quindi destinata a processori Intel Core 13a gen e Core 12a gen con socket LGA 1700.

Siamo di fronte a una delle migliori schede madri con chipset Z790 per Intel Raptor Lake-S attualmente in commercio, caratterizzata da un Power Stage a 20+1 fasi, supporto DDR5 avanzato, cinque slot M.2 per SSD, compatibilità PCI-E 5.0, connettività WiFi 6E, Thunderbolt 4 40 Gbps, USB 3.2 2×2 20 Gbps e tutto quello che si ricerca in un prodotto top di gamma senza compromessi. A parte la CPU che a nostro avviso non potrà che essere un Core i9-13900K, il secondo componente è il dissipatore, in questo caso un ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 Edition con radiatore da 360 millimetri, tre ventole ARGB da 120 e pompa Asetek di 8a generazione.

Nessun compromesso neanche dal punto di vista grafico con la ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 Edition, basata quindi su NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione), mentre l’alimentatore sarà il ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition, unità da 1.000 watt con design modulare, certificazione 80 Plus Platinum e ventole con tecnologia Axial Tech. Il tutto dovrebbe trovare posto invece nel case scelto da ASUS per l’occasione, un ROG Hyperion EVA-02 Edition che, oltre all’aspetto puramente estetico, garantisce il migliore supporto possibile per una build di questa portata (parliamo di spazio, cooling e gestione del cablaggio).

Non solo componentistica ma anche periferiche, sempre selezionate nel catalogo ASUS come nel caso della tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition, ottimizzata per gli FPS ed equipaggiata con switch meccanici ROG RX, tecnologia Aura Sync per illuminazione RGB avanzata e certificazione IP57; il suo “compagno” ideale è il ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition, mouse wireless dotato di sensore ottico da ben 36.000 DPI, switch intercambiabili, ROG paracord e tutto quello che serve su un mouse che deve essere una scheggia.

Chiudono la proposta ROG Evangelion 2023 una serie di accessori sicuramente utili e ben accetti in questo contesto, partendo dal GPU riser ROG Herculx EVA-02 Edition ottimizzato per schede grafiche GeForce RTX 40, passando al nastro antiscivolo per mouse ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition, il set di keycap ROG For RX Switches EVA-02 Edition e il “tappetone” ROG Scabbard II EVA Edition, caratterizzato da una superficie di 90×40 centimetri oleo/idrorepellente e antipolvere.

Al momento non abbiamo dati certi su prezzi e disponibilità per il mercato italiano della gamma ROG Evangelion 2023, maggiori dettagli arriveranno verosimilmente nelle prossime settimane, ipotizziamo con un debutto entro l’autunno.

