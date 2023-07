Il Gruppo LEGO e SEGA annunciano una nuova collaborazione, che porta all’uscita di ben 5 set, che vanno a espandere in maniera significativa la serie LEGO Sonic the Hedgehog. Torna quindi il riccio (Sonic non è un porcospino come credono in molto) più famoso del mondo dei videogame, e lo fa con tante nuove occasioni di gioco, ambientate nell’universo che abbiamo imparato a scoprire con il primo set.

I nuovi set presentano forme e dimensioni diverse, con livelli di difficoltà crescenti, con elementi componibili che consentono agli appassionati di creare scenari da far attraversare a tutta velocità a Sonic, nella sua eterna lotta contro i Badniks per salvare i propri amici.

I set possono essere combinati tra di loro, per creare percorsi unici e sempre diversi, inventando nuove store grazie anche ai tantissimi personaggi inclusi nei nuovi set. Troviamo infatti, oltre a Sonic, anche Tails, Amy e il Dr. Eggman, con tanti altri nemici da sconfiggere. Tra le novità più interessanti vale la pena di sottolineare la Sfera della Velocità, usata da Sonic per sconfiggere il Robot Death Egg, ma ci sono anche il laboratorio di Tails, l’Aero Tornado, l’isola di soccorso animale di Amy e ovviamente la Green Hill Zone.

Per completare il divertimento è possibile immergersi in un gioco esclusivo su LEGO.com, facendo rivivere tante avventure alle minifigure di Sonic. Vediamo nel dettaglio i cinque set che saranno in vendita a partire dal primo agosto nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità (76990)

Pezzi: 292

Misure: il lanciatore della sfera di velocità misura oltre 4 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità.

3 personaggi e accessori: all’interno del set LEGO Sonic the Hedgehog è inclusa l’iconica Motobug Badnik, l’amico di Sonic Flicky, e molti altri accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 29,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991)

Pezzi: 376

Misure: il laboratorio misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità.

4 personaggi e accessori: questo set include personaggi come Sonic, Tails, un Clucky, Buzz Bomber e molti accessori per il gioco di ruolo.

Prezzo: 42,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992)

Pezzi: 388

Misure: l’isola misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità.

6 personaggi e accessori: il set comprende i personaggi di Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, oltre ad accessori per il gioco creativo.

Prezzo: 52,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Sonic vs. Robot Death Egg del Dr. Eggman (76993)

Pezzi: 615

Misure: il robot misura oltre 15 cm in altezza, 13 cm in larghezza e 9.5 cm in profondità.

6 personaggi e accessori – Il set include 6 personaggi, la sfera della velocità di Sonic, il lanciatore e molti altri accessori per il gioco creativo.

Prezzo: 64,99 €

LEGO® Sonic the Hedgehog™ Sfida del giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994)