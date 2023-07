Samsung annuncia il debutto sul mercato italiano del monitor ViewFinity S9, un display rivolto all’utenza che cerca il top in fatto di qualità dell’immagine, sia questa per ambiti lavorativi che per puro intrattenimento. Il Samsung ViewFinity S9 è un monitor 5K ad alto profilo, nato sulla scia della serie ViewFinity S8 annunciata lo scorso anno e curato nei minimi dettagli non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche per il design, premiato in questo caso con il tanto ambito CES 2023 Innovation Award.

Un prodotto quindi rivolto ai creatori di contenuti e ai professionisti questo Samsung ViewFinity S9, così come del resto conferma la stessa azienda attraverso Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics:

Con la linea ViewFinity forniremo ai creativi un’esperienza visiva di altissimo livello, insieme alla nitidezza dei colori e alla connettività versatile di cui hanno bisogno per ottenere il meglio in ogni progetto.

Samsung ViewFinity S9 ha un pannello da sogno, ma non è per tutti

Passando alla sostanza, il Samsung ViewFinity S9 (modello S90PC) è dotato di un pannello IPS da 27″ capace di una risoluzione 5.120 x 2.880 pixel (5K), garantendo così una densità di 218 PPI e incrementando del 50% lo spazio di lavoro rispetto a un monitor UHD standard. Il display offre una luminosità tipica di 600 cd/m2 e allo stesso tempo una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%; come da prassi il ViewFinity S9 arriva con calibrazione di fabbrica (DeltaE inferiore a 2) che comunque potrà essere ripetuta dall’utente grazie alla funzione di calibrazione intelligente integrata via smartphone, utilizzando l’app SmartThings e la fotocamera del proprio dispositivo.

A bordo non mancano le tecnologie Adaptive Sound+ per gli altoparlanti integrati e Intelligent Eye Care per ridurre l’affaticamento degli occhi, mentre lato connettività troviamo ingresso Thunderbolt 4 40 Gbps (con ricarica a 90 watt), mini DisplayPort e USB-C. Tra le peculiarità di questo monitor spicca anche la videocamera SlimFit 4K integrata con Auto Framing, che si collega tramite pogo pin senza cavi o apparecchiature aggiuntive. Un cenno infine al design, che a noi non dispiace, dove spicca una buona ergonomia ma anche la sottile finitura metallica che conferisce sempre quel tocco premium.

Caratteristiche tecniche di Samsung ViewFinity S9

Dimensioni dello schermo 27”

Tipo di pannello IPS, Flat

Risoluzione 5K (5.120 x 2.880 px)

Gamma di colori DCI-P3 99%

Luminosità tipica 600 cd/m2

Frequenza di aggiornamento massima 60Hz

Tempo di risposta 5ms GtG

Rapporto di contrasto statico 1000:1

Display opaco Si

Calibrazione Smart

Intelligent Eye Care Immagine adattiva / Modalità Eye Saver / Senza sfarfallio

Camera 4K 3.840 x 2.160px

Smart TV Apps Si

Gaming Hub Si

Input Thunderbolt 4 (90W), 1x miniDP, USB-C (3DN)

Tipo di supporto HAS / Pivot / Tilt

Montaggio a parete VESA 100×100

Disponibilità e prezzo

Samsung ViewFinity S9 è già disponibile per l’acquisto a un prezzo di 1.599 euro, una cifra non alla portata di tutti ma in linea con molte soluzioni di pari fascia/caratteristiche; per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

