Samsung presenta i nuovi monitor ViewFinity S8 orientati ai content creator

Samsung ha da poco annunciato una nuova gamma di monitor ViewFinity S8 pensati per i creatori di contenuti.

I modelli LCD IPS da 27 e 32 pollici offrono risoluzione 4K 3.840×2.160, colori accurati, finitura opaca e calibrazione di fabbrica di livello professionale.

Entrambi i monitor offrono una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 98%, fino a un miliardo di colori e convalida Pantone per l’accuratezza dei colori. Il modello da 32 pollici è certificato per la categoria DisplayHDR 600 di VESA in materia di luminosità, mentre il modello da 27 pollici è conforme alla categoria VESA DisplayHDR 400.

I nuovi monitor ViewFinity S8 sono ideali per i creatori di contenuti

I nuovi monitor Samsung ViewFinity S8 sono regolabili in altezza, inclinabili e ruotabili in posizione verticale, inoltre il pannello IPS consente una buona luminosità anche dagli angoli di visione acuti, mentre la finitura opaca aiuta a ridurre i riflessi dello schermo.

Tramite USB-C i monitor sono in grado di alimentare smartphone, tablet o notebook con un massimo di 90 W di assorbimento e di trasferire dati, inoltre supportano funzionalità rispettose della vista basate sull’IA, immagini adattive per una qualità ottimizzata in funzione dell’ambiente circostante e tecnologia anti-sfarfallio.