Nel 2021 Microsoft ha annunciato che stava pianificando di sostituire Calibri come carattere predefinito per le sue app di produttività di Office.

Dal momento che non si tratta di un cambiamento di poco conto come si potrebbe pensare, all’epoca il colosso di Redmond presentò al pubblico cinque font concorrenti da votare: Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford e Grandview. Oggi Microsoft ha annunciato il vincitore.

Il font Calibri cede il posto al nuovo carattere Aptos

In base al feedback raccolto online l’azienda oggi ha annunciato che il font vincitore è Bierstadt, tuttavia Microsoft ha deciso di ribattezzare in Aptos il nuovo carattere predefinito di Office.

Il nuovo font è stato creato da Steve Matteson che in precedenza ha lavorato sui caratteri core originali di Windows TrueType e ha anche creato il carattere Segoe. Aptos è stato realizzato per esprimersi al meglio sui display ad alta definizione e il nome scelto è quello di una località californiana che è una delle destinazioni preferite dal creatore del font.

Gli altri quattro caratteri concorrenti verranno comunque aggiunti alle app di Microsoft Office come selezioni opzionali, inoltre il font Aptos sarà disponibile anche con il suo nome originale Bierstadt come ulteriore opzione.

Per gli utenti Web è presente anche un nuovo menu di caratteri che includerà ancora l font Calibri come carattere appuntato in alto per impostazione predefinita.

