Onyx Boox ha annunciato un nuovo e-reader che potrebbe essere scambiato per uno smartphone, finché non si accende lo schermo. Ecco i dettagli del prodotto.

Onyx Boox Palma è un e-reader tascabile dalle dimensioni di un comune smartphone, essendo dotato di un display da 6,13 pollici protetto da uno strato di vetro.

Il pannello touchscreen capacitivo ha una risoluzione di 824×1648 pixel e adotta la tecnologia E INK Carta 1200 che consente un rapido aggiornamento delle pagine.

L’e-reader Onyx Boox Palma è animato da un processore Qualcomm Octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il dispositivo offre connettività USB-C, Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per le cuffie wireless e include doppi microfoni e due altoparlanti, un bilanciere del volume utilizzabile anche per scorrere le pagine e un sensore di luce ambientale che aiuta a regolare la temperatura del colore in modo ottimale.

Onyx Boox Palma non offre una fotocamera frontale, ma è presente una fotocamera posteriore da 16 MP con flash LED, ed è alimentato da una batteria da 3.950 mAh che fornisce fino a 14 giorni di autonomia.

Il dispositivo esegue Android 11 e supporta Google Play Store per l’installazione delle app, consentendo di effettuare chiamate e utilizzare WhatsApp, tuttavia non è presente lo slot per la SIM.

L’e-reader Onyx Boox Palma ha un prezzo di 279,99 dollari e attualmente è preordinabile al prezzo di lancio di 249 dollari con spedizioni previste a partire da agosto 2023, tuttavia il prezzo di preordine è valido solo per un lotto limitato di unità.

