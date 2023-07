Tra i prodotti più attesi dell’Amazon Prime Day 2023 ci sono indubbiamente quelli dedicati alla smart home, con particolare attenzione alla pulizia della casa. Anche Dreame Technology, brand affermato in questo settore, ha preparato una selezione di prodotti, con sconti decisamente allettanti che li rendono tra i migliori di questo evento.

Il brand ha selezionato due aspirapolvere robot e un aspirapolvere/aspiraliquidi fornendo degli ottimi sconti rispetto ai prezzi che si possono normalmente ottenere nel corso dell’anno. Vediamo dunque quali sono i prodotti e le promozioni messe sul piatto da Dreame per questa edizione dell’Amazon prime Day. Ricordiamo che i prezzi sono validi dalla mezzanotte dell’11 luglio alle 23:59 del 12 luglio.

DreameBot D10 Plus

Se state cercando un prodotto valido, autonomo e dal prezzo contenuto, senza però dover fare troppe rinunce, DreameBot D10 Plus è il prodotto che fa per voi. Si tratta di un robot aspirapolvere con tecnologia LiDAR, capace di mappare un ambiente di 100 metri quadri in appena 8 minuti, creando una suddivisione delle stanze per offrire la massima versatilità nella pulizia.

È dotato di panno in microfibra per migliorare la pulizia, con controllo elettronico del livello di umidità, potenza di aspirazione di 4.000 Pa, con regolazione automatica quando vengono rilevati tappeti, batteria da 5.200 mAh che permette di operare per oltre tre ore, più che sufficienti anche per abitazioni particolarmente grandi.

La base di ricarica integra anche una stazione di svuotamento, che si occupa di raccogliere lo sporco dal cassetto interno del robottino, convogliandolo in un sacchetto che può essere svuotato e sostituito una volta ogni paio di mesi. Per avere maggiori dettagli sul robot vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa di DreameBot D10 Plus.

DreameBot D10 Plus è in offerta su Amazon a soli 299 euro invece di 399 euro.

Dreame H12 Pro

Se è vero che un aspirapolvere robot è ormai capace di lavare il pavimento, è altrettanto vero che per una pulizia più approfondita servono dispositivi dedicati. Dreame H12 Pro è perfetto per aspirare sporco solido e liquido, ideale quindi quando rovesciate del gelato, il latte o una bibita zuccherata, tutte cose che con un mocio richiedono tanto tempo.

Con la soluzione targata Dreame invece sarà un gioco da ragazzi: il dispositivo dispone di un serbatoio per l’acqua pulita, in cui inserire anche un detergente, e uno per quella sporca, così da avere sempre la massima igiene. E al termine della pulizia non dovrete nemmeno preoccuparvi di dover risciacquare il rullo: basta appoggiare Dreame H12 Pro sulla base di ricarica, premere il tasto dedicato per avviare la procedura di pulizia automatica e dedicarsi ad altro.

Dopo aver pulito il rullo, dalla base uscirà un getto di aria calda per asciugarlo, evitando quindi la formazione di muffe e cattivi odori. Per ulteriori dettagli sul dispositivo vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa di Dreame H12 Pro.

Potete acquistare Dreame H12 Pro su Amazon a 349 euro invece di 499 euro

DreameBot L10s Ultra

Avete un vecchio robottino ma è giunto il momento di sostituirlo con uno più recente? Volete comprare il primo robottino e avete un budget consistente? La scelta ideale per voi è sicuramente DreameBot L10s Ultra, l’attuale ammiraglia del brand. Già a un primo sguardo si capisce che siamo di fronte un prodotto decisamente completo.

La basi di ricarica oltre a offrire la funzione di autosvuotamento del serbatoio dello sporco, dispone di una tanica per l’acqua pulita e una per quella sporca, insieme a un piccolo serbatoio per il detergente. Quando volete utilizzare il doppio mocio rotante per lavare il pavimento, la base farà il pieno di acqua al serbatoio presente nel robottino, aggiungendo anche l’apposito detergente. Al termine della pulizia i moci saranno lavati con acqua pulita (aspirata poi nel contenitore dell’acqua sporca) e asciugati a caldo per evitare muffe e fastidiosi odori.

DreameBot L10s Ultra dispone di una telecamera frontale e di un sistema in grado di rilevare ostacoli imprevisti, così da riuscire ad aggirarli senza problemi. La telecamera può essere utilizzata anche per sorvegliare la propria casa, facendo seguire al robottino dei percorsi predefiniti, ma anche per parlare con gli occupanti qualora foste fuori casa. Per maggiori dettagli comunque vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Dreame L10s Ultra può essere vostro su Amazon a 849 euro invece di 1.199 euro solo fino al 12 luglio

Informazione Pubblicitaria