Uno dei limiti più grandi delle bici a pedalata assistita è indubbiamente l’autonomia insieme, per alcuni modelli, alla possibilità di trasporto. FAFREES F20 Pro, in offerta in queste ore su TomTop, prova a risolvere entrambi i problemi con qualche chicca in più.

FAFREES F20 Pro

La proposta di TomTop, che in questo caso spedisce senza costi aggiuntivi (né IVA né trasporto) dai magazzini in Germania, è relativa a una bici dal design particolare, che ricorda quello delle vecchie “Graziella”. Dalla sua ovviamente ha tanta tecnologia in più, a partire dal motore brushless da 250 watt, in grado di assistere la pedalata fino a 25 Km/h. È presente anche un acceleratore che andrà ovviamente eliminato per poter circolare sulle strade pubbliche senza incorrere in sanzioni.

La bici è pieghevole, per cui la potrete portare nel bagagliaio dell’auto, ma anche sui mezzi pubblici per utilizzarla solo in alcuni tratti del vostro tragitto verso il lavoro o la scuola. Pur avendo un telaio in lega di alluminio, è decisamente resistente, tanto che ha una portata massima di 150 Kg, con una forcella anteriore ammortizzata per mitigare le asperità del terreno.

Le ruote di tipo “fat” da 20 x 3 pollici hanno un design ideale per garantire un’ottima aderenza su qualsiasi terreno, evitando insidie pericolose come i binari del tram o il pavé più dissestato. Su entrambe le ruote sono presenti freni a disco di tipo meccanico, così da avere spazi di frenata molto ridotti e una maggiore sicurezza.

Il pezzo forte di questa e-bike è indubbiamente la batteria, che ha una capacità di 36V/18Ah. In modalità completamente elettrica (da usare eventualmente solo su proprietà private) arriva a 70-90 Km, mentre se usata in modo legale per assistere la pedalata può permettervi di coprire tra i 120 e i 150 chilometri. Ovviamente si tratta di valori che possono variare in funzione della velocità, del peso dell’utente e ovviamente del percorso seguito.

Dati comunque molto interessanti, se pensate che difficilmente i valori dichiarati dai produttori superano di 60-70 km in modalità assistita. Completano la dotazione un display multifunzione ricco di informazioni, parafanghi per non bagnarsi quando piove e cambio posteriore a 7 rapporti con monocorona anteriore.

Potete portarvi a casa FAFREES F20 Pro a soli 979,99 euro con IVA e spedizione inclusa, utilizzando questo link.

