Oltre a lanciare in Italia gli smartphone Reno10 5G e Reno10 Pro 5G e il tablet Pad 2, OPPO propone due nuove cuffie true wireless: si tratta di OPPO Enco Air3 e OPPO Enco Air3 Pro, modelli dal prezzo contenuto che promettono qualità audio superiore e un design accattivante. Andiamo a scoprirle insieme.

OPPO Enco Air3 ed Enco Air3 Pro sono ufficiali

Partiamo da OPPO Enco Air3, cuffie true wireless dotate di modulo DSP che offrono una batteria di lunga durata e una migliore qualità sonora rispetto ai modelli precedenti, anche grazie all’elaborazione OPPO Alive Audio integrata. Mettono a disposizione connettività Bluetooth 5.3 di ultima generazione, per una minore latenza e interferenze ridotte, e offrono funzionalità speciali, come la doppia connessione. Quest’ultima risolve qualsiasi operazione di commutazione tra due dispositivi: dopo averne messo in pausa e silenziato uno, è possibile premere play per proseguire sull’altro.

Sono dotate di driver con un diaframma da 13,4 mm che muove il doppio dell’aria rispetto a quelli da 12 mm della maggior parte delle cuffie. Questo garantisce un’esperienza d’ascolto con bassi più profondi e voci più chiare e vivaci. Cadence Tensilica HiFi 5 DSP offre una potenza di elaborazione inedita per questa fascia di prezzo, con una potenza 25 volte superiore rispetto a quella delle Enco Air2. Migliore anche l’efficienza energetica: secondo quanto riportato da OPPO, abbiamo miglioramenti del 35% e una durata della batteria superiore del 50%. A tal proposito, il produttore dichiara un’autonomia di 6 ore o fino a 25 ore comprendendo le ricariche della custodia (bastano 10 minuti per 2 ore di musica).

La custodia traslucida si apre con un angolo di 110° e offre scanalature orizzontali e un design studiato per facilitare l’estrazione delle cuffie; i magneti mantengono queste ultime in posizione, in modo che anche i più distratti possano trovare difficoltà nel farle cadere. Il design degli steli offre una base trasparente e arrotondata, che ricorda una goccia d’acqua sul punto di cadere; il peso di ciascun auricolare è di 3,7 g e non manca la certificazione IP54 contro gli spruzzi d’acqua.

Le OPPO Enco Air3 Pro sono le prime al mondo con diaframma in fibra di bambù e sono in-ear. La fibra viene estratta attraverso un processo meticoloso e pressata in fiocchi di spessore uniforme e resistenti alle perforazioni, che vengono quindi trasformati in un diaframma da inserire nell’auricolare. Rispetto al tradizionale diaframma in titanio, quello in bambù risulta più leggero del 60% e più rigido del 56%; inoltre l’ammortizzatore interno è più elastico del 63%, per una riduzione ulteriore del rumore.

Le cuffie superano facilmente la barriera dei 40 kHz e offrono un suono naturale e dettagliato grazie alle trasmissioni ad alta risoluzione LDAC (fino a 990 kbps), per prestazioni acustiche certificate Hi-Res Audio gold. A disposizione anche Golden Sound 2.0, Enco Master e OPPO Alive: Golden Sound 2.0 crea un modello del condotto uditivo specifico per l’utente; la sintonizzazione Enco Master consente di passare da tre sintonizzazioni preimpostate a diversi stili sonori, mentre gli effetti OPPO Alive offrono un surround di livello teatrale per una maggiore immersività.

La cancellazione attiva del rumore è adattiva e si spinge fino a 49 dB. Volendo, è disponibile anche la funzione Transparent Mode, che consente di rimanere connessi e al contempo comunicare con le persone intorno o sentire i suoni esterni. Grazie alla funzione adattiva, le cuffie passano al profilo più adatto all’ambiente; inoltre, sono disponibili doppio microfono e algoritmo di cancellazione del rumore AI per chiamate più chiare, con rumori esterni (come il vento) ridotti. Anche le Air3 Pro possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente.

Lato autonomia, OPPO dichiara fino a 7 ore, oppure fino a 30 ore considerando le ricariche della custodia (10 minuti per 2 ore di musica). A livello di design la custodia offre un aspetto sfumato che riprende l’aspetto irregolare e naturale delle nuvole. Niente paura per l’attività sportiva: le Enco Air3 Pro sono classificate IP55.

Prezzi e uscita di OPPO Enco Air3 ed Enco Air3 Pro

Le OPPO Enco Air3 sono disponibili all’acquisto nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple a partire da oggi su OPPO Store al prezzo consigliato di 69,99 euro. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno acquistabili anche su Amazon.it e presso i principali rivenditori. Stessa disponibilità per le OPPO Enco Air3 Pro, acquistabili nelle colorazioni White e Green al prezzo consigliato di 89,99 euro.

