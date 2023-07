Ho provato qualche mese fa alcuni prodotti Bellroy, e soddisfatto della loro qualità ho voluto pensare anche al mio notebook, quello che tengo di riserva qualora il mio Mc Mini dovesse fare i capricci o che uso quando lavoro fuori casa. Finora utilizzavo uno zainetto di un altro brand, con tutte le protezioni del caso, ma con poche tasche e scomparti per gli accessori. Ho dunque deciso di cambiare radicalmente approccio, pensando a uno zaino più leggero, che potessi poi utilizzare anche per altre attività, e una custodia per proteggere il notebook dai graffi.

La scelta è ricaduta su Bellroy Lite DayPack e Bellroy Laptop Sleeve, il primo perché può tornare utile in tantissime situazioni, la seconda per lo stesso motivo, visto che mi permette di buttare letteralmente il notebook in una valigia senza troppe preoccupazioni. È vero che nella seconda non posso avere l’alimentatore insieme al notebook, ma per questo ho il Desk Caddy, sempre di Bellroy, di cui vi ho parlato lo scorso anno.

Il quel raccoglitore riesco a tenere l’alimentatore del notebook, un power bank, cavi di ogni tipo, un caricabatterie multi porta e un paio di dischi esterni, così da avere tutto quello che mi serve senza mai scordare niente. Bellroy Lite DayPack è uno zainetto molto leggero (pesa appena 350 grammi) ideale per ogni situazione, dallo sport al tempo libero, non troppo ingombrante ma sufficientemente capace per molte situazioni.

Ci sta tranquillamente un notebook da 15 pollici con caricabatterie e numerosi accessori, tutti ben divisi nelle numerose tasche interne, ci stanno parecchi libri se volete usarlo per andare a scuola, ma ci sta senza problemi anche un cambio d’abito completo, una soluzione ideale se dovete dormire fuori una notte e non avete particolari esigenze, ma non volete portare con voi un borsone troppo ingombrante.

Io ad esempio l’ho utilizzato per qualche uscita domenicale in bici, per tenerci acqua, panini, un cambio asciutto e ovviamente telefono, chiavi e portafogli. Questi ultimi possono trovare posto nella tasca interna, chiusa con una cerniera, o in quella superiore, più accessibile anche se leggermente meno capiente. Gli spallacci sono imbottiti in maniera leggera, anche perché non si tratta di uno zainetto pensato per portare grossi pesi, e lo schienale è rivestito di tessuto traforato per facilitare la traspirazione e ed evitare di sudare troppo con un uso prolungato.

Ovviamente se dovete muovervi sui mezzi pubblici con il vostro portatile è l’ideale, visto che avrete posto anche per numerosi altri oggetti. La tasca superiore è dotata di una cerniera resistente all’acqua, così da resistere senza problemi anche a una pioggia leggera, la cerniera principale è comunque riparata dal profilo dello zaino. E ha il grande vantaggio di poter essere ripiegato e arrotolato senza occupare posto in valigia, quindi lo potete portare ovunque e utilizzarlo quando vi serve. È disponibile in tre colorazioni, Shadow, Chalk e Copper, tutti e tre senza pelle.

Bellroy Laptop Sleeve è il complemento ideale per un notebook, anche in questo caso molto leggero ma con un ampio accesso. Niente cerniere, che potrebbero graffiare la superficie del notebook, ma un sistema magnetico che tiene chiusi i due lembi per evitare che il portatile possa scivolare facilmente dalla custodia.

L’interno poi è rivestito in microfibra trapuntata, morbida e sufficientemente protettiva da riparare il contenuto da piccole cadute o da urti sui mobili. Il suo solo limite, a voler essere pignoli, è l’assenza di spazio aggiuntivo per gli accessori, ma per questo esistono degli appositi raccoglitori per tenere tutto in ordine. In questo modo il notebook può trovare posto in una 24 ore, in uno zainetto, mentre le signore potranno infilarlo nella borsa (a patto che sia abbastanza grande) senza dover avere una valigetta separata.

Semplice e sicuro, senza parti che si rompano e senza fronzoli, realizzata in plastica riciclata così da salvaguardare l’ambiente. Personalmente l’ho apprezzata parecchio e ne ho preso una anche per il notebook di mio figlio, che ha il vizio di lasciarlo in giro per la sua camera, buttandoci sopra libri e giochi. Con questa custodia resta sempre protetto e in un secondo è pronto all’uso, senza alcuna difficoltà. È disponibile in cinque colorazioni, Black, Slate, Navy, Bronze e Saltbush, e in b, da 14, 15 e 16 pollici.

I prezzi sono decisamente interessanti, vista anche la qualità costruttiva e i materiali utilizzati: 109 euro per Bellroy Lite Daypack e 65 euro per Bellroy Laptop Sleeve. Non saranno i più economici ma dalla loro hanno il vantaggio di una qualità superiore alla media (hanno 3 anni di garanzia) e potrete utilizzarli molto più a lungo di borse da quattro soldi. Entrambi i dispositivi sono in vendita sullo store ufficiale Bellroy utilizzando i link sottostanti.

Acquista Bellroy Lite DayPack a 109 euro

Acquista Bellroy Laptop Sleeve a 65 euro