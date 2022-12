Qualche settimana fa ho deciso di cambiare la cover del mio Pixel 6, ormai rovinata, e ho iniziato a cercare un’alternativa che non fosse la solita cover in silicone da quattro soldi. Cercavo qualcosa di unico e curato, in gradi di rimanere bello anche con i segni del tempo. Mi sono imbattuto, seguendo il suggerimento di un amico, nel sito di Bellroy, dove ho trovato la risposta alle mie domande, e anche qualcos’altro.

Il produttore infatti ha una vasta linea di accessori, tech e non, e così ho voluto provare, per la prima volta in vita mia, a coordinare la cover dello smartphone con altri oggetti che ho sempre in tasca. Ho dunque provato la cover in pelle per il mio fido Pixel 6, insieme a un portafogli, un portachiavi e una borsetta da viaggio, di quelle in cui mettere cavi, cavetti, alimentatori e power bank, così da non avere sorprese quando sono in viaggio.

Bellroy Leather Case

Il primo accessorio di cui vi parlo è la cover per Google Pixel 6. Io l’ho scelta in pelle, conciata in modo ecologico, per avere quell’effetto vintage che solo la pelle usata può avere dopo qualche mese di utilizzo. Ho scelto il color Terracotta, al momento non disponibile sul sito, perché più particolare rispetto alle classiche cover, ma è possibile scegliere tra altre tre colorazioni: nera, cobalto e Sea Mist, che riprende uno dei colori più particolari utilizzati da Google nel corso degli anni.

Il bordo della cover è leggermente rialzato rispetto allo schermo, abbastanza da proteggerlo in caso di caduta ma non così alto da creare un fastidioso scalino che potrebbe inficiare le gesture a schermo. La cover è realizzata in plastica rigida, rivestita in pelle all’esterno, rifinita in maniera decisamente precisa, mentre la parte interna è realizzata in morbida microfibra, per proteggere la cover in vetro del Pixel 6 ed evitare di danneggiarla in qualsiasi modo.

La cover risulta morbida al tatto e contribuisce a migliorare notevolmente il grip, senza peraltro risultare particolarmente ingombrante né pesante. Potete acquistare Bellroy Leather Case per Google Pixel 6 sul sito ufficiale a 39 euro, con spedizione gratuita.

Bellroy Note Sleeve

Da qualche tempo ho scelto un portafoglio minimal, che tiene solo carte di credito e qualche banconota ma, con il tempo, sento la mancanza di una tasca per qualche moneta e di un metodo più semplice per trovare la carta o documento giusto. Bellroy Note Sleeve è a mio avviso la soluzione ideale per chi cerca un prodotto elegante e compatto allo stesso tempo, senza risultare troppo ingombrante anche nelle tasche più strette.

Ovviamente ho scelto la colorazione terracotta, così da abbinarlo alla cover dello smartphone, ma sono disponibili anche altre otto colorazioni in pelle e due in tessuto. Il portafogli può contenere fino a 11 carte, personalmente ne ho inserite 8 e lo spessore è rimasto praticamente invariato rispetto a quando è vuoto. Lo scomparto per le banconote è ampio e contiene anche i tagli più grandi, una decina di banconote ci stanno senza particolari problemi. È presente una piccola tasca per le monete, per tenerci qualche euro per il caffè, è in un angolo e le monete non escono nemmeno capovolgendolo, e questo è un bene.

Ci sono tre fessure per le carte che utilizzate più spesso e uno scomparto con una linguetta per estrarre le carte meno utilizzate, che restano comunque a portata di mano. Da sottolineare la protezione RFID, per evitare che qualcuno possa svuotarvi le carte di credito senza che ve ne accorgiate. Io non ho trovato difetti a questo portafogli, solo il prezzo di 99 euro sul sito Bellroy (79 euro per la versione in tessuto, spedizione gratuita in entrambi i casi) potrebbe essere un freno, ma se volete fare una bella figura a Natale o in qualche altra ricorrenza, Bellroy Note Sleeve è davvero un ottimo prodotto.

Bellroy Key Case

Per chiudere idealmente il cerchio mancava solo un portachiavi e in questo caso ho scelto Bellroy Key Case, ancora una volta nella colorazione Terracotta (ma ci sono altri 4 colori tra cui scegliere). Non è il classico portachiavi con anello che fa sì che ogni tanto le chiavi si incastrino tra loro, e che oltretutto è rumoroso quando si cammina.

Key Case è composto da un guscio rigido in polimero ricoperto da pelle conciata in maniera ecologica, con un laccetto per fissare la chiave dell’auto e un meccanismo per fissare fino a 5 chiavi. Basta svitare la vite, grazie al sistema a pinna si può fare anche con una mano, inserire le chiavi nell’ordine preferito e il gioco è fatto.

Le chiavi rimangono all’interno del guscio e possono essere estratte con una levetta azionabile con un dito. In questo modo le chiavi rimarranno ben ferme, senza essere rumorose e senza bloccarsi. Si estrae la chiave giusta e si inserisce nella toppa, senza alcuna difficoltà. È compatibile con il Key Tool, uno strumento multifunzione che può essere acquistato separatamente e inserito nel portachiavi, per avere a disposizione un cacciavite/apribottiglie/taglierino.

Bellroy Case è in vendita sullo store ufficiale a 55 euro, un prezzo senza dubbio alto ma a mio avviso al livello della qualità del prodotto.

Bellroy Desk Caddy

Chiudo questa carrellata di prodotti con Bellroy Desk Caddy, una di quelle custodie che non devono mancare in casa, sempre pronte per un viaggio o un weekend fuori porta. Disponibile in cinque diverse colorazioni (io ho scelto quella bronzo per restar in tema con gli altri accessori), può essere tenuta anche sulla scrivania visto che la base gli permette di rimanere in verticale, per tenere sempre in ordine i cavi e gli accessori che utilizziamo regolarmente.

È dotata di una tasca in rete per i piccoli oggetti, o i cavi più corti, di una parete divisoria rigida con una tasca per inserire microSD o altri piccoli oggetti come lo strumento per estrarre la SIM, e alcune fasce elastiche per tenere organizzati i cavi. Al centro c’è spazio a sufficienza per un power bank e un paio di alimentatori, la “dotazione” standard per un perfetto kit da viaggio.

È realizzata in tessuto, riciclato al 100%, resistente all’acqua, per non rischiare di rovinare il prezioso contenuto. Potete acquistarla sullo store Bellroy a 65 euro, IVA e spese di spedizione incluse.