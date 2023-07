Nella giornata di ieri ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata Unieuro: il noto rivenditore di prodotti di elettronica di consumo ha lanciato il Gran Finale del suo Hypnotic Black Friday, con una vasta e variegata selezione di offerte che rimarranno valide soltanto per il fine settimana.

Prima di entrare nel merito delle offerte, precisiamo che in questa sede non verranno trattati gli smartphone e i tablet Android, in quanto già oggetto di un articolo separato

Migliori offerte dell’Hypnotic Black Friday – Gran Finale di Unieuro (fino al 2 luglio 2023)

Le offerte dell’Hypnotic Black Friday – Gran Finale di Unieuro rimarranno valide soltanto per il week-end: la scadenza della promozione è fissata per domenica, 2 luglio 2023. Si ricorda che alla stessa iniziativa è riferito anche un volantino omonimo, che è possibile sfogliare comodamente in formato virtuale a questo link. Non dimenticate, inoltre, che la consegna per i prodotti acquistati online è gratuita ove espressamente indicato e che non manca la possibilità del ritiro gratuito in negozio.

Poste queste premesse, vediamo insieme le migliori offerte disponibili, già suddivise per categoria, così da renderne la consultazione più agevole.

iPhone

Cuffie e smartwatch

Tablet e computer

Sconto extra su TV ed elettrodomestici

Nel contesto della promozione, va opportunamente segnalata la previsione di sconti extra direttamente nel carrello su smart TV a partire da 499 euro (20%) ed elettrodomestici a partire da 299 euro (30%) — sono esclusi i prodotti in volantino, gli speciali in corso e i prodotti a marchio Dyson, Smeg linea vintage, Asko e Miele. Vediamo qualche esempio.

Smart TV

Elettrodomestici

Tutti gli altri prodotti compatibili sono visionabili a questo link.

Tutte le altre offerte della promozione sono visionabili al link sottostante:

Tutte le offerte dell’Hypnotic Black Friday – Gran Finale di Unieuro

