Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile.

Ebbene, come frutto di tale lavoro vi è il rilascio nelle scorse ore di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata agli utenti iOS: stiamo parlando della versione 23.12.76.

Le novità della versione 23.12.76 di WhatsApp per iPhone

Lo scorso mese il team di sviluppatori ha iniziato a mettere a disposizione dei primi utenti l’attesa funzionalità in virtù della quale è possibile modificare i messaggi inviati e con la versione 23.12.76 pare sia stato avviato il suo rilascio a livello globale.

La conferma arriva direttamente dall’App Store, ove il changelog ufficiale di questa release elenca tra le novità anche la seguente:

Ora puoi modificare i messaggi fino a 15 minuti dopo averli inviati. Tieni premuto un messaggio e scegli “Modifica” per iniziare.

Ricordiamo che tale funzionalità consente la modifica di un messaggio per tutte le volte che si desidera ma entro il limite temporale di 15 minuti dall’invio e ciò per garantire l’integrità delle conversazioni, impedendo modifiche a lungo termine (tale funzione dovrebbe essere soltanto uno strumento per correggere eventuali errori di battitura).

Nel changelog della versione 23.12.76 viene indicata anche un’altra novità, ossia la possibilità di aggiungere un link alla chiamata WhatsApp all’applicazione Calendario per iOS (ciò è possibile selezionando “Aggiungi al calendario” quando si crea un link alla chiamata dalla scheda Chiamate).

Queste due novità sono in fase di implementazione a livello globale e nei prossimi giorni dovrebbero essere effettivamente disponibili per tutti.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

