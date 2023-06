Netac, azienda leader nel campo dei dispositivi di storage flash, propone in queste ore un’allettante offerta su Amazon per i suoi SSD portatili di punta ultra resistenti, parliamo della gamma ZX20 Extreme, sia nella versione da 512GB che da 1TB​.

Netac ZX20 Extreme, tanta memoria e super resistenza

Netac, con sede a Shenzen, in Cina, è un’azienda nota nella produzione di prodotti di memorie flash, come pen drive e schede di memoria, ma da qualche tempo ha anche iniziato a produrre memorie basata su DRAM come DDR4. L’azienda ha una lunga esperienza nel settore OEM, producendo prodotti flash per vari clienti, ma sta ora puntando a entrare nel mercato al dettaglio con i suoi prodotti​.

Il ZX20 è il drive di punta di Netac e utilizza l’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 da 20 Gbps, che raddoppia la larghezza di banda rispetto a USB 3.2 Gen 2×1, noto anche come USB 3.1 Gen 2. Molti SSD portatili che utilizzano USB 3.2 Gen 2×1 sono stati limitati dalla velocità dell’interfaccia USB, quindi ha senso aumentare la velocità di trasferimento dell’interfaccia di un altro gradino. L’SSD portatile Netac ZX20 utilizza il nuovo controller Silicon Motion SM2320G, che combina l’IP del controller SSD dell’azienda con un’interfaccia USB integrata, rendendo molto più semplice la costruzione di dispositivi di storage portatili ad alte prestazioni​.

Fiore all’occhiello di questi prodotti la loro resistenza, sia perché si tratta di memorie a stato solido ma anche per la costruzione stessa fatta appositamente per resistere a stress intensi. Inoltre Netac offre una garanzia sia suoi prodotti fino a 3 anni, ben 1 anno in più rispetto alla garanzia legale. Rientrano dunque facilmente fra i migliori SSD in circolazione.

Super prezzo grazie alla duplice promozione

La versione da 512GB del Netac ZX20 Extreme è attualmente in offerta su Amazon.it a 66,99€, mentre la versione da 1TB è disponibile a 110,99€​. Tuttavia in pagina è presente un ulteriore sconto del 30%, che potete flaggare prima di aggiungerli a carrello, portando così il prezzo da pagare a 46,89€ per la versione da 512GB e 77,69€ per la versione da 1TB. Attenzione che tale coupon ha validità solo fino al 3 luglio 2023, salvo esaurimento dei coupon disponibili​.

Se siete interessati all’acquisto non vi resta che recarvi alla pagina prodotto su Amazon.it.