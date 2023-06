Avete in programma una vacanza nella natura, in campeggio o in una baita di montagna? Volete però essere sicuri di avere sempre una presa di corrente per ricaricare i gadget tecnologici che non volete lasciare a casa, ma anche per utilizzare un fornello elettrico per prepararvi i pasti? La soluzione ideale si chiama DaranEner NEO2000, una power station che vi tornerà molto utile anche in casa, come gruppo di continuità o come riserva di energia per quei momenti in cui manca la corrente elettrica.

Offerta strepitosa su TomTop

Il noto store online TomTop ci propone oggi questa power station davvero completa in quanto a porte di connessione, e con una batteria virtualmente infinita. Ha una capacità di ben 2.073,6 Wh, pari a 648.000 mAh, una quantità strepitosa, ottenuta con in sistema a 24 elementi.

Per ricaricare la batteria sono sufficienti meno di due ore, a patto di collegarsi alla rete elettrica (con una potenza assorbita di 2000 watt). Un ampio display permette di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni necessarie, a partire dall’autonomia residua e dal consumo istantaneo. Se vi state chiedendo cosa può alimentare una simile soluzione, vi basti pensare che potete usare un asciugacapelli per quasi due ore, o un ventilatore per 37 ore, una lavatrice per quasi 5 ore e un forno a microonde per un’ora e mezza.

Previous Next Fullscreen

Ovviamente potete utilizzare dei pannelli solari, da acquistare separatamente, per ricaricare la batteria interna utilizzando il cavo MC4-XT60 che viene fornito in dotazione insieme a un cavo USB-C/USB-C e a un cavo AC. Le porte a disposizione includono una presa accendisigari da 12V/10A, 4 porte USB-A + 2 porte USB-C con potenza fino a 100 watt, un ingresso per pannelli solari, una lampada LED da 5 watt, tre prese di corrente AC con potenza di 2000 W (3000 di picco) e 4 porte DC idi tipo 5521.

DaranEner NEO2000 è attualmente in promozione su TomTop, dove può essere acquistato a 884,99 euro invece di 1.394 euro utilizzando il coupon esclusivo TTNEO. La spedizione avviene dai magazzini in Germania, senza costi aggiuntivi. Nel prezzo è inclusa anche l’IVA quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo all’arrivo della merce nel nostro Paese.

Informazione Pubblicitaria