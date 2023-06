È il momento giusto per attivare NOW: la piattaforma di streaming di Sky, infatti, è ora accessibile con un’offerta da appena 1 euro per 1 mese. La nuova promozione è disponibile fino al prossimo 30 giugno e consente l’accesso ai pass Cinema e Entertainment. Ecco i dettagli completi:

NOW Cinema + Entertainment: ora basta 1 euro

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per sfruttare la promozione lanciata da NOW. Grazie all’offerta in corso è possibile accedere al Pass Cinema e al Pass Entertainment del servizio, potendo così contare su di un catalogo ricco di film e serie TV da guardare in streaming, al costo di appena 1 euro per un mese.

Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà a 14,98 euro al mese ma non c’è alcun obbligo di mantenere attiva la sottoscrizione (basta interrompere il rinnovo automatico). La promozione lanciata da NOW include l’accesso ai contenuti in Full HD e la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea.

Da notare, inoltre, che continua la promozione che consente di attivare Pass Cinema + Pass Entertainment al costo di 7,99 euro al mese per 4 mesi (in questo caso, è necessario mantenere attivo l’abbonamento per tutta la durata del periodo promozionale). In più, è sempre valido il Pass Sport disponibile a 9,99 euro al mese.

Per attivare NOW ad 1 euro al mese (la promozione, ripetiamo, scade il prossimo 30 giugno) o per accedere a una delle altre offerte della piattaforma è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Attiva qui l’offerta da 1 euro di NOW <<

