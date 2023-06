Oggi Google ha annunciato 4 nuove funzioni di Google Chrome in arrivo nella versione per iOS, novità che vanno a migliorare l’esperienza d’uso in vario modo. Di base l’azienda di Mountain View va a integrare meglio le app di Google nel suo browser, che accoglie una sorta di “mini Google Maps”, gli eventi di Calendar, i suggerimenti di Traduttore e un Google Lens utile per effettuare delle ricerche direttamente con la fotocamera del proprio iPhone o iPad.

Le 4 novità di Google Chrome per iOS

Partiamo dalla funzione più utile, cioè quella che probabilmente verrà più usata: l’integrazione di un “mini Google Maps” in Google Chrome. Con questa novità, quando l’utente seleziona con una pressione prolungata un indirizzo da Chrome per iOS, non viene più rimandato a Google Maps, ma può rimanere sul browser selezionando un’opzione dedicata, utile per evitare di fare copia e incolla degli indirizzi.

Grazie all’intelligenza artificiale Google Chrome è infatti in grado di rilevare gli indirizzi sulle pagine web e di visualizzare un’anteprima di Google Maps direttamente sul browser, semplificando la ricerca di informazioni e velocizzando il tutto.

Altrettanto interessante, sempre per la ricerca di informazioni, e utile soprattutto ora in vista delle vacanze estive, è la migliore integrazione di Google Traduttore. Anche in questo caso tutto sta nell’utilizzo dell’IA da parte di Google per rilevare la lingua delle pagine web consultate dall’utente e suggerire di conseguenza le traduzioni.

Il browser integra in sostanza le traduzioni di Google Traduttore quando rileva che una pagina web non è fra le lingue preferite dell’utente, utente che può inoltre selezionare manualmente una porzione di testo per ottenere una traduzione direttamente, cioè senza uscire da Google Chrome.

Come anticipato, anche Google Calendar si integra in Chrome per iOS, permettendo ora all’utente di aggiungere nuovi eventi direttamente senza uscire dal browser. Basta una pressione prolungata su una data visualizzata in una qualsiasi pagina web per far sì che Google Chrome mostri una finestra di dialogo contenente le opzioni per creare un nuovo evento nel calendario. Il browser aggiungerà automaticamente anche alcuni dettagli rilevanti come l’ora, il luogo e una descrizione.

Ultima, ma non per importanza, Google Lens, app già da tempo integrata in Google Chrome per iOS e accessibile tramite una pressione prolungata sulle immagini. La novità sta nel fatto che nel corso dei prossimi mesi sarà possibile usare Lens per effettuare ricerche usando la fotocamera del proprio dispositivo, o magari facendo riferimento sulle immagini già archiviate nella propria galleria.

Non sappiamo di preciso quando saranno disponibili queste nuove funzioni; ma Google ha riportato che saranno disponibili prossimamente, rilasciate coi futuri aggiornamenti di Google Chrome.

