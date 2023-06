Le temperature in aumento e la fine della scuola sono due inequivocabili segnali che l’estate è ormai alle porte. Per molti questo significa riprendere in mano la bici e passare qualche ora immersi nella natura, o pedalando per le strade di campagna in cerca di un po’ di relax.

Se volete farlo senza affaticarvi troppo ecco un paio di proposte, provenienti dallo store online TomTop, che anche in questo caso spedisce dal proprio magazzino in Germania senza costi aggiuntivi. Il prezzo inoltre è già comprensivo di IVA quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo all’arrivo della merce nel nostro Paese.

SAMEBIKE MY-275

Realizzata interamente in lega di alluminio, per contenere il peso assicurando allo stesso tempo un’ottima solidità (ha una portata massima di ben 150 Kg), SAMEBIKE MY-275 è una e-bike in grado di dare parecchie soddisfazioni, anche se alcune caratteristiche ne limitano i campi di utilizzo.

È infatti dotata di acceleratore per utilizzarla anche senza pedalare, una funzione che va disattivata se si vuole circolare sulle strade pubbliche senza infrangere il codice della strada. Anche il motore supera le specifiche, avendo una potenza nominale di 500 watt, in grado di farvi superare pendenze di 25 gradi e di spingere la bici, in modalità di pedalata assistita, fino a 25 Km/h.

Previous Next Fullscreen

Lo schermo LCD permette di avere sotto controllo le principali informazioni, come la velocità istantanea, la distanza percorsa, l’autonomia residua, il livello di assistenza selezionato e molto altro. Il cambio 7 rapporti, con monocorona all’anteriore, permette di trovare sempre il giusto equilibrio nella pedalata, anche in salita.

La batteria da 48V 10,4 Ah è in grado di garantire un’autonomia massima di 80 chilometri, anche se si tratta di un dato che varia in funzione del percorso, della velocità e del peso dell’utente. Troviamo pneumatici da 27,5 x 2,1 pollici, forcella anteriore ammortizzata per migliorare il comfort di marcia su ogni terreno e doppio freno a disco per la massima sicurezza.

Potete portarvi a casa SAMEBIKE MY-275 a 915,98 euro utilizzando il codice sconto MYFTB, offerta valida fino a esaurimento scorte.

Batteria 36V 17.5 Ah

Il secondo prodotto è invece pensato per chi vuole personalizzare la propria e-bike, adattando magari un vecchio modello aggiungendo solo gli elementi per la pedalata assistita. Si tratta di una batteria compatibile con i motori elettrici a 36 V e potenza inferiore ai 700 watt. È dotata di sistema di bloccaggio con chiave, per la massima sicurezza, e di certificazione IP54 per evitare qualsiasi problema dovuto a polvere e acqua.

Previous Next Fullscreen

La batteria è dotata di 70 celle e ha una tensione di 36 volt con una capacità di 17,5 Ah, per una potenza nominale pari a 630 watt. È dotata di numerosi sistemi di sicurezza per evitare sovraccarichi, sovratensioni e cortocirtuiti, assicurando una elevata autonomia e durata nel tempo.

Misura 275 x 95 x 68 millimetri con un peso di 4477 grammi, importante ma in linea con una simile capacità. Se state cercando la batteria giusta per la vostra nuova bici “do it yourself” questo modello è sicuramente in grado di garantire un’autonomia elevata.

Potete acquistarla su TomTop a 265,99 euro IVA e spedizione inclusa.

Informazione Pubblicitaria