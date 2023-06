Il team di WhatsApp sta sperimentando due nuove funzionalità per i beta tester dell’app nativa per Windows: una funzionalità di modifica dei messaggi inviati e un’opzione di condivisione dello schermo per le videochiamate. Ecco le implementazioni attuali.

WhatsApp testa la modifica dei messaggi inviati su Windows

Con l’aggiornamento 2.2322.1.0 dell’app WhatsApp beta per Windows l’azione di modifica appare finalmente nel menu dei messaggi inviati e consente agli utenti di modificare i messaggi di testo entro 15 minuti dall’invio, permettendo quindi di correggere gli errori senza la necessità di ulteriori messaggi, ma al momento non è possibile modificare un messaggio inviato da un dispositivo diverso.

WhatsApp testa la condivisione dello schermo per le videochiamate su Windows

Alcuni beta tester ora possono condividere il contenuto del proprio schermo nelle videochiamate selezionando l’apposita opzione disponibile all’interno del controllo in basso.

Selezionando questa opzione verrà chiesto di condividere una finestra specifica o l’intero contenuto dello schermo con tutti coloro che sono connessi alla videochiamata, incluse le persone connesse tramite i loro dispositivi mobili.

La funzionalità offre sempre il controllo sulla condivisione dello schermo, quindi sarà possibile interromperla in qualsiasi momento utilizzando l’apposito pulsante.

Queste novità sono disponibili per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Windows rilasciato su Microsoft Store e verranno distribuite a più utenti nel corso dei prossimi giorni.

