Ci sono alcune e-bike, in particolare quelle provenienti dai mercati dell’estremo oriente, che sono perfettamente legali in molti Stati ma che in Italia possono circolare esclusivamente su aree private, in quanto superano i limiti imposti dal corrente codice della strada. È il caso di GOGOBEST GF650, che nelle forme e nelle prestazioni ricorda quasi più un motorino che una vera e propria e-bike.

Grazie alla promozione di TomTop, che anche in questo caso spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini europei, è possibile portarsi a casa un piccolo mostro che saprà darvi indubbiamente numerose soddisfazioni, in particolare nell’ambito fuoristradistico e in montagna.

GOGOBEST GF650, che bestia

Si parte da un telaio in lega di alluminio, pensato per contenere il peso che comunque, anche a causa di una enorme batteria, raggiunge i 43 Kg. Il motore, posizionato nel mozzo posteriore, ha una potenza nominale di ben 1.000 watt e permette di spingere la bici, in modalità pure electric, a una velocità massima di 45 Km/h con un’autonomia che in questa modalità può arrivare a circa 60 chilometri.

Se invece sceglierete la più tradizionale pedalata assistita fino a 25 Km/h, allora l’autonomia potrà toccare i 100 chilometri, dati che vanno ovviamente rapportati al tipo di percorso, peso dell’utilizzatore e pendenza. Grazie al motore così potente è comunque possibile superare pendenze fino a 30 gradi, ideale dunque per affrontare tratti di montagna ripidi senza fare troppa fatica.

Per avere un’autonomia così elevata, in proporzione al motore e alla velocità massima raggiungibile, GOGOBEST ha scelto una unità da 48V 20 Ah, che sfiora i 7 Kg di peso e che è contenuta in una apposita “gabbia” sopra al tubo obliquo, nel quale non sarebbe entrata. In dotazione è fornito un alimentatore da 48 V e 3 Ah in grado di completare la ricarica in un tempo compreso tra le 4 e le 8 ore.

La propensione all’utilizzo su sterrato e salite è confermata dalla presenza di ruote da 26 x 4 pollici, di tipo fat, con pneumatici anti slittamento e anti vibrazione, per migliorare il comfort di guida. Va inoltre detto che sono presenti una forcella anteriore ammortizzata ma anche una sospensione posteriore, che garantisce un ottimo assorbimento dei salti e delle asperità stradali, anche le peggiori. Entrambe le sospensioni utilizzano un sistema a olio per la massima responsività.

Anche i freni a disco, presenti su entrambe le ruote, utilizzano un sistema idraulico ad alte prestazioni, con dischi a rapida dissipazione del calore e interruzione istantanea del funzionamento del motore, per ridurre gli spazi di arresto ai minimi termini. Entrambe le ruote sono dotate di parafando e sul retro è presente anche un portapacchi, che può comunque essere rimosso.

Sul manubrio infine è presente il classico schermo LCD che permette di visualizzare i dati sulla pedalata, come velocità istantanea e distanza percorsa, l’autonomia residua e il livello di assistenza selezionato.

Attualmente GOGOBEST GF650 è in promozione su TomTop a 1432,19 euro, un ottimo prezzo rispetto ai 2.400 euro di listino., con IVA e spese di spedizione incluse, senza dunque alcun costo aggiuntivo. A seguire il link per l’acquisto.

