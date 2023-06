Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito una rapida evoluzione, con un crescente numero di persone che si affidano a piattaforme di videoconferenza come Google Meet per rimanere connessi e collaborare a distanza. In risposta a questa crescente domanda, Google ha continuato a migliorare e aggiornare il suo servizio di chat video, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti che rendono l’esperienza più fluida e intuitiva per gli utenti. In questo articolo andiamo ad esplorare alcune delle ultime novità introdotte da Google Meet e come queste potrebbero influenzare il modo in cui lavoriamo e comunichiamo online.

Google Meet introduce alcune novità che vanno a migliorare il multitasking

Una delle principali sfide che gli utenti di piattaforme di videoconferenza devono affrontare è la capacità di gestire più compiti contemporaneamente durante una riunione. Per risolvere questo problema, Google Meet ha recentemente introdotto una serie di nuovi controlli e funzionalità per la modalità picture-in-picture (PiP) sul web, rendendo il multitasking più semplice e accessibile che mai.

Tra le nuove funzionalità offerte dalla modalità PiP di Google Meet, gli utenti avranno ora la possibilità di alzare la mano, utilizzare la chat della riunione, attivare e disattivare le didascalie, ridimensionare in modo più efficace la visualizzazione dell’immagine e accedere a layout più flessibili e personalizzabili. Questi aggiornamenti consentono agli utenti di svolgere più compiti senza dover passare costantemente tra diverse finestre o interfacce, il che porta inevitabilmente a una maggiore efficienza durante le riunioni online.

Oltre a queste nuove funzionalità, Google Meet ha anche apportato miglioramenti alla qualità del video, offrendo ora il supporto per i video a 1080p. Questo aggiornamento garantisce che le immagini siano più nitide e dettagliate, migliorando ulteriormente l’esperienza complessiva degli utenti.

Ricordiamo anche che qualche mese fa il colosso di Mountain View ha esteso i sottotitoli anche per i video registrati di Google Meet, una novità molto importante, specie per gli utenti con problemi di udito, che rientra nel campo delle funzioni che vanno ad estendere l’accessibilità del servizio.

Disponibilità dell’aggiornamento di Google Meet

L’ultimo aggiornamento di Google Meet è stato distribuito sia ai domini Rapid Release che Scheduled Release, e dovrebbe essere disponibile per tutti gli account entro due settimane. È importante notare che questi miglioramenti saranno accessibili non solo ai clienti di Google Workspace, ma anche ai titolari di un account Google personale, rendendo queste funzionalità disponibili a un pubblico ancora più ampio.

