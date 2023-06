Il team di sviluppo WhatsApp sembra non fermarsi mai nell’opera di arricchimento dell’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta; nelle ultime settimane abbiamo assistito all’introduzione di una miriade di novità come il supporto al multi-dispositivo anche su iPhone e il tanto atteso blocco delle chat tramite impronta digitale su Android. Ebbene, oggi parliamo di un recente aggiornamento di WhatsApp Beta che introduce uno strumento di di ritaglio delle immagini direttamente all’interno dell’editor dell’applicazione. Scopriamone i dettagli.

Le novità della versione 2.2321.3.0 di WhatsApp Beta per Windows

L’aggiornamento in questione porta WhatsApp Beta per il client Windows alla versione 2.2321.3.0 sul Microsoft Store e, come accennato, arricchisce il comparto di modifica dei contenuti multimediali dell’app introducendo un nuovo strumento di crop delle immagini grazie al quale ritagliare le stesse con precisione o servendosi di forme reimpostate.

La funzione è, comprensibilmente, attesa da tempo e una sua mancanza sul client per il sistema operativo di Microsoft rappresentava una carenza alquanto inspiegabile. Pertanto, prima di questo aggiornamento, per il ritaglio delle immagini gli utenti dovevano fare affidamento a servizi di terze parti per poi importare il risultato del crop sulla piattaforma di messaggistica; una procedura inutilmente macchinosa a cui non dovranno più ricorrere.

Lato interfaccia, lo strumento sarà disponibile nella barra degli strumenti situata nella parte superiore dell’editor di foto raggiungibile attraverso la classica icona del ritaglio.

Peraltro, rimanendo sul tema delle icone, questo aggiornamento parrebbe aver introdotto per alcuni utenti nuove icone circolari per i simboli delle chiamate all’interno delle chat. Un’aggiunta minore che testimonia l’attenzione e la cura dei dettagli del team di sviluppo anche per il client Windows, spesso tacciato di essere l’ultima ruota del carro quando si tratta di implementazione delle novità.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Lo strumento di ritaglio dell’editor delle foto è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’applicazione dal microsoft store ed è attualmente in fase di rilascio graduale per tutti gli altri tester.

Se desiderate provare in anticipo le ultime novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata tramite questo link.

Qualora, invece, voleste utilizzare WhatsApp Desktop sarà possibile aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

